Esplode la “Willsmania”: perché il principe William è il più popolare dei Royals anche senza Kate Il principe William è volato a Singapore e fin dal suo arrivo è esplosa una vera e propria “Willsmania”, a prova del fatto che non ha bisogno della moglie Kate Middleton per essere popolare.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe William è alle prese con un viaggio istituzionale a Singapore: per qualche giorno ha salutato la sua amata Gran Bretagna ed è partito alla volta della Malesia per partecipare alla cerimonia di assegnazione dei premi Earthshot. Si tratta di riconoscimenti da lui stesso istituiti tre anni fa, il cui obiettivo è sostenere a ogni edizione i giovani innovatori ambientali. La cosa che forse né lui, né i Royals si aspettavano è che sarebbe esplosa una vera e propria "Willsmania" fin dallo sbarco nell'aeroporto asiatico: ecco per quale motivo il principe riesce a essere super popolare anche senza la moglie Kate Middleton.

Il viaggio a Singapore del principe William

La scorsa domenica il principe William è arrivato a Singapore a bordo di un volo commerciale e in aeroporto ha trovato migliaia di fan ad attenderlo. Ha salutato tutti con tenerezza, ha concesso selfie e ha sorriso alle telecamere, dando prova del fatto che vuole avere un rapporto diretto con i sudditi, anche se significa fare qualche piccola infrazione al protocollo reale.

William col Primo Ministro di Singapore Lee Hsien Loong

Ha poi tenuto un discorso pubblico, scusandosi per l'assenza della moglie, e successivamente ha partecipato a una gara tra Dragonboat, ovvero le tradizionali canoe a 20 posti con le teste di drago sulla punta. Insieme al suo team di inglesi residenti a Singapore si è aggiudicato la vittoria ma ci ha tenuto a precisare di non aver fatto granché rispetto al capitano.

William sulla Dragonboat

Perché Kate Middleton non è con William

Perché Kate Middleton non ha partecipato al viaggio a Singapore? Stando alle indiscrezioni, sarebbe rimasta in Gran Bretagna con George, attualmente alle prese con i test di ingresso per l'ammissione al college. In molti temevano che la cosa avrebbe intaccato la popolarità di William, visto che proprio a suo padre Carlo era successa una cosa simile ai tempi del matrimonio con Diana, quando veniva spesso messo in ombra dalla moglie durante i tour all'estero. Per l'erede al trono attuale, però, le cose sono andate diversamente. Sarà perché è riuscito comunque a rendere omaggio a Kate o perché semplicemente ha un atteggiamento decisamente meno formale rispetto ai suoi antenati, ma la cosa certa è che tutti lo amano. Il principe ha dimostrato di essere un uomo dal cuore d'oro, sempre pronto ad aiutare gli altri e a rivelare la sua umiltà, proprio come la sua defunta mamma Lady Diana.