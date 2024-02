Emma Watson arriva alle sfilate di Milano: è icona fashion con trench e abito pastello Oggi, in occasione della Milano Fashion Week, si è tenuta la sfilata di Prada. Tra gli ospiti non poteva mancare Emma Watson, testimonial della Maison, che ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si sta svolgendo la Milano Fashion Week e sono moltissime le Maison di fama internazionale che stanno presentando le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2024-25. A rendere l'evento ancora più glamour sono le numerose star che seguono gli show direttamente dalle prime file del front-row, approfittandone per sfoggiare i loro look più originali e d'impatto. Oggi è stato il turno di Prada: se da un lato la "veterana" Chiara Ferragni ha deciso di disertare la sfilata (forse per evitare di parlare sia del "pandoro gate" che della presunta crisi con Fedez), ad attirare tutte le attenzioni dei media ci ha pensato Emma Watson: ecco cosa ha indossato per il suo gran ritorno in Italia.

Il minidress pastello di Emma Watson

Era tra le più attese alle sfilate milanesi e nelle ultime ore ha finalmente debuttato nel front-row: Emma Watson ha partecipato alla sfilata di Prada, Maison che a partire dal 2022 l'ha scelta come ambassador e come testimonial della sua nuova fragranza. Per l'occasione ha mixato in modo impeccabile eleganza e glamour, apparendo chic e sensuale in un minidress color pastello, un modello in delicata seta floreale sui toni dell'azzurro con gonna a balze, bustier dai dettagli trasparenti e cinturino bianco intorno al punto vita. Per completare il tutto ha evitato i classici cappotti di lana, ha preferito un trench monopetto blu navy lungo fin sotto al ginocchio (tutto firmato Prada).

Emma Watson in Prada

Emma Watson con i capelli color cioccolato

L'attrice ha poi aggiunto un ulteriore tocco chic con un paio di décolleté color nude, un modello a punta e col tacco arricchito dall'iconico triangolo logato in tinta (sempre di Prada). A fare la differenza sono stati i capelli: li ha portati sciolti e leggermente ondulati, mettendo in risalto il nuovo color cioccolato. Make-up minimal, sorriso stampato sulle labbra e saluti ai fan: Emma Watson è un'icona di bellezza che ha reso la semplicità il suo punto di forza. Insomma, sono lontani i tempi in cui ricopriva i panni di Hermione Granger in Harry Potter, oggi è una vera e propria it-girl capace di lanciare mode e tendenze a livello internazionale.

Emma Watson alla sfilata di Prada