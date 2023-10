Emma Marrone indossa la maxi t-shirt come abito: il suo fit-check è all’insegna dell’ironia Emma Marrone ha partecipato all’ultimo giorno di apertura del Flagship store di Souvenir alla Mondadori Duomo di Milano e sui social non ha esitato a rivelare la sua ironia poco prima di uscire: ecco il suo originalissimo fit-check.

A cura di Valeria Paglionico

Emma Marrone è tornata a scalare le classifiche del nostro paese e, a poche settimane dal lancio del nuovo album Souvenir, ha scoperto di aver conquistato il primo posto. Il video in cui si commuove fino alle lacrime mentre glielo comunicano durante un incontro con i fan è diventato virale e ha dimostrato ancora una volta che, nonostante il successo, la cantante continua a rimanere con i "piedi per terra". Ieri è diventata protagonista di un'altra esperienza speciale: ha partecipato all'ultimo giorno di apertura del Flagship store di Souvenir alla Mondadori Duomo di Milano e sui social non ha esitato a dare libero sfogo alla sua ironia.

L'ironico fit-check di Emma Marrone

Avete presente il trend social di fare il "fit-check" lanciato da Chiara Ferragni? È stato seguito in ogni parte del mondo e consiste nel condividere una breve clip in cui si descrivono i dettagli del proprio look, così da renderlo "imitabile" alla perfezione. Sebbene siano moltissimi coloro che hanno preso sul serio la mania, Emma Marrone ha deciso di seguirla in modo davvero alternativo e soprattutto ironico. Ripresa dall'amico Paolo Stella, ha mostrato l'outfit salutando i fan sorridendo e alzando la gamba sul lato come fanno le influencer. Come ha descritto la sua scelta di stile? Dicendo solo "Boots, maglietta e giacca", a prova del fatto che non serve assolutamente specificare i brand indossati per risultare fashion e sofisticati.

Emma in versione influencer

Emma Marrone segue il trend degli stivali carrarmato

Qual è il look di Emma Marrone che "si meritava" il fit-check? Quello sfoggiato alla Mondadori in Duomo, ovvero un perfetto mix di glamour e comodità. La cantante ha infatti trasformato una maglietta davvero oversize in grigio scuro in un minidress che lasciava le gambe nude.

Il look comodo e glamour di Emma Marrone

Per completare il tutto ha scelto una giacca di pelle ampia e lunga fin sotto al fondoschiena, l'ha tenuta sbottonata sul davanti così da rivelare il vestito. Niente tacchi o scarpe bon-ton, ha preferito puntare sullo stile rock di un paio di stivali a carrarmato in pelle nera di Rick Owens, uno dei modelli must di stagione (prezzo 1.705 euro). Borsetta in spalla, capelli legati in uno chignon tiratissimo e trucco appena accennato: Emma è super fashion nella sua semplicità.