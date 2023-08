Emma Marrone annuncia il nuovo album Souvenir: in copertina è western con frange e stivali pitonati Emma Marrone ha annunciato che presto lancerà un nuovo album intitolato Souvenir, mentre il prossimo venerdì sarà fuori con il singolo inedito Iniziamo dalla fine. Ecco cosa ha indossato per la copertina del disco e per il video della hit.

A cura di Valeria Paglionico

Emma Marrone è tornata alla sua più grande passione, quella per la musica, e non potrebbe essere più felice. È stata una delle grandi protagoniste dell'estate 2023 con ben due tormentoni, Mezzo mondo e il duetto con Tony Effe Taxi sulla luna, ma è ora che i suoi nuovi progetti stanno per entrare nel vivo. Dopo aver dimostrato di essere ancora un vero e proprio "animale da palcoscenico" durante le recenti performance live, nelle ultime ore ha annunciato che presto uscirà un album inedito intitolato Souvenir. Al momento non c'è ancora la data ufficiale ma la cosa certa è che manca poco: ecco cosa ha indossato la cantante per posare in copertina.

Quando uscirà il nuovo singolo di Emma

Era il 2019 quando Emma fece uscire l'album Fortuna e da allora, nonostante la partecipazione a Sanremo e il lancio di diversi singoli, aveva preferito non raggruppare le hit in un unico disco. Ora per lei la "pausa" è terminata: ha annunciato l'uscita di Souvenir condividendo sui social la foto copertina in anteprima.

Il ritorno di Emma Marrone

Le sue parole sono state: "Non vedo l'ora che sia tutto vostro, non posso ancora dirvi la data esatta ma manca poco! Quando sarà fuori, lo presenteremo nei club di tutta Italia in uno show unico e intimissimo (la data zero è il 10 novembre… da lì in poi non mi fermerò fino alla fine dell'anno)". La cantante ha inoltre dato ai fan un'altra notizia speciale: questo venerdì lancerà il nuovo singolo Iniziamo dalla fine, con cui darà il via a un bellissimo viaggio.

Emma Marrone Lancia Souvenir

Emma Marrone, cosa indossa in copertina

Nel video di Iniziamo dalla fine e sulla copertina di Souvenir Emma Marrone sfoggia lo stesso look dal sapore western. La cantante ha posato sullo sfondo di un'auto vintage che si aggira tra delle strade deserte che danno su una sorta di canyon e per l'occasione non poteva che puntare su uno stile da cowgirl.

Emma in Iniziamo dalla fine

Si è affidata allo stylist Antonio Pulvirenti, che per lei ha scelto un completo con jeans palazzo a vita bassa e canotta bianca, il tutto completato da una giacca di camoscio con le frange e da un paio di stivaletti pitonati. Insomma, nel nuovo video la cantante sembra essere stata catapultata nel vecchio West: riserverà qualche sorpresa ai fan non appena la clip sarà fuori?