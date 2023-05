Emily Ratajkowski al Gran Premio di Miami: con il look anni 2000 “sceglie” il nuovo marito Emily Ratajkowski ha partecipato al Gran Premio di Formula 1 di Miami e ne ha approfittato per andare alla ricerca del nuovo marito (naturalmente per scherzo). Non ha rinunciato allo stile e si è ispirata ai primi anni 2000: ecco il suo nuovo look.

A cura di Valeria Paglionico

Emily Ratajkowski è più attiva che mai sul fronte lavorativo e non sorprende che sia una vera e propria "prezzemolina" degli eventi mondani americani. È passato quasi un anno da quando ha divorziato dall'ex marito Sebastian Bear-McClard e, sebbene la sua unica priorità sia il figlio Sylvester, da quel momento in poi ha deciso di godersi al massimo la libertà. Lo scorso mese è stata paparazzata tra le braccia di Harry Styles in Giappone ma appena due settimane fa si è goduta un'uscita col dj Orazio Rispo, a prova del fatto che è ancora indecisa sulla scelta del "futuro marito". Di recente ha ironizzato sulla questione e lo ha fatto con un look in pieno stile anni '90.

L'ironico video di Emily Ratajkowski

Nelle ultime ore Emily Ratajkowski ha partecipato al Gran Premio di Formula 1 che si è tenuto a Miami e, complice il fatto che si parla molto di lei a causa dei suoi recenti flirt, ha deciso di realizzare un divertente video su TikTok. Con tanto di didascalia "Scegliendo un marito a F1 Miami", si è lasciata immortalare sullo sfondo dei cartelloni pubblicitari decorati con i volti dei piloti di Formula 1 mentre canta una canzone di Beyoncé che recita: "Sto andando a trovare mio marito. Sono felice". Naturalmente il suo è stato solo uno scherzo ma tanto è bastato per lanciare l'ennesima provocazione. In quanti sognano ancora di vederla al fianco di Harry Styles?

Emily Ratajkowki al Gran Premio di Miami

Emily Ratajkowski in versione anni '90

Nel breve video condiviso sui social Emily ha sfoggiato un look in pieno stile anni '90. Ha abbinato un paio di pantaloni parachute in beige a un top strapless fiammante, un modello aderentissimo con le stecche del corsetto lungo il busto che le hanno permesso di mettere in risalto il décolleté. Ha poi completato il tutto con una borsetta di pelle portata a spalla, un paio di sandali nude e con degli orecchini a cerchio total gold. Per quanto riguarda i capelli, è rimasta fedele alla frangetta che sfoggia dal giorno del Met Gala, anche se ha tenuto la chioma legata in uno chignon spettinato.