Emily Hikade, da agente della CIA a stilista: chi firma i pigiami di lusso di vip e royal baby Dopo un incidente aereo l’agente della CIA Emily Hikade ha deciso di cambiare vita. Ha fondato un brand di pigiami di lusso che ha conquistato royal e vip.

A cura di Giusy Dente

in foto: il principino George in Petite Plume (2016)

Nella vita le priorità cambiano, in modo anche del tutto inaspettato. Per Emily Hikade era impensabile immaginarsi in un ambiente che non fosse quello dell'intelligence. La donna, originaria del Wisconsin, è stata per 15 anni un'agente della Cia: prima gli studi a Parigi, poi lo stage alla Casa Bianca, infine i servizi segreti. Eppure qualcosa ha sconvolto la sua vita al punto da farle riconsiderare alcuni aspetti e così si è ritrovata a fare qualcosa che mai avrebbe pensato di poter e voler fare: dopo anni di lotta al terrorismo si è trasformata in stilista! E quello che ha costruito è un impero di grande successo, amatissimo dalle celebrity e dai royal.

in foto: Emily Hikade

L'avventura di Emily Hikade nel mondo della lingerie

Nella CIA, Emily Hikade ha visto di tutto. Sono stati 15 anni intensi di lotta al terrorismo e missioni pericolose, in cui spesso ha dovuto fronteggiare la paura e correre rischi. Ma nella CIA ha anche trovato l'amore. Ha infatti sposato un collega, diventato il pare dei suoi quattro figli. Mettere sù famiglia è stato decisivo per riconsiderare la propria vita e la propria carriera. Emily Hikade è sempre stata una donna forte, coraggiosa, determinata, eppure qualcosa l'ha cambiata. Si è salvata in un incidente aereo e lì si è resa conto di non essere più disposta a rischiare, a mettere a repentaglio la propria vita. Cosa ne sarebbe stato dei suoi bambini, se le fosse successo qualcosa? È stato a quel punto che ha deciso di mollare tutto e reinventarsi.

in foto: Gwyneth Paltrow in Petite Plume

Emily Hikade si è lanciata in un'avventura imprenditoriale nel mondo della moda. Qualcosa di completamente diverso rispetto a quello a cui era abituata, ma comunque entusiasmante. Dopo due anni di lavoro ha dato vita al brand Petite Plume, un brand di pigiami di lusso. Era il 2015 e inizialmente si era concentrata solo sul pubblico infantile, dunque prodotti destinati ai soli bambini. Poi vedendo il successo riscosso giorno dopo giorno, ha ampliato l'offerta, inserendo in catalogo anche una linea di sleepwear per adulti.

in foto: True (figlia di Khloe Kardashian) in Petite Plume alla sua festa di compleanno (2020)

I prodotti del brand hanno conquistato celebrity e royal. Tra i fan ci sono Amal e George Clooney (che li comprano per i loro figli Ella e Alexander), Gwyneth Paltrow, Mkiranda Kerr, Maye Musk, Kris Jenner, Kourtney e Khloe Kardashian. E ha indossato le creazioni del marchio anche il principino George! I prodotti di Petite Plume hanno fatto il loro ingresso nella royal family: il primogenito di William e Kate indossava un pigiamino del brand quando Barack Obama e sua moglie Michelle hanno fatto visita alla coppia reale.