Emilia Clarke a Windsor come una royal: tailleur in tweed per essere premiata dal principe William Emilia Clarke ha fatto visita al castello di Windsor nelle ultime ore, il motivo? È stata premiata con l'MBE dal principe William in persona: ecco il look in pieno stile royal che ha sfoggiato per l'occasione.

A cura di Valeria Paglionico

Dopo essere diventata una diva internazionale grazie alla sua interpretazione di Daenerys Targaryen ne Il Trono di Spade, oggi si torna a parlare di Emilia Clarke. Questa volta, però, il successo dell'iconica serie non c'entra nulla, l'attrice è stata ospitata al castello di Windsor per un evento speciale: in passato vittima di un doppio aneurisma, è stata premiata dal principe William in persona per il suo impegno sociale a sostegno dei pazienti con problemi neurologici. Per l'occasione ha abbandonato gli abiti di scena e i look da red carpet, si è trasformata in una vera e propria Royal con un adorabile completo in tweed.

Emilia Clarke è Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico

Emilia Clarke è volata a Windsor: ospitata nel castello reale direttamente dal principe William, è stata premiata con l'MBE e ora è ufficialmente Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico, titolo che viene assegnato a coloro che si sono distinti con progetti di valore in campo sociale o filantropico. In collaborazione con sua madre Jenny, l'attrice ha dato vita all'associazione SameYou, il cui obiettivo è sostenere e aiutare coloro che soffrono di patologie cerebrali e neurologiche. Ha vissuto in prima persona dei problemi simili: nel 2011 e nel 2013 è stata colpita da due aneurismi e ad oggi ha una parte del cervello che non funziona più. Nonostante ciò, riesce a vivere normalmente la sua vita e spera che con l'associazione possa dare forza a tutti coloro che affrontano esperienze come la sua.

Emilia Clarke e sua mamma Jenny

Il look principesco di Emilia Clarke

Per incontrare il principe William a Windsor Emilia Clarke non ha rinunciato al glamour, anzi, ne ha approfittato per puntare tutto sul bon-ton in pieno stile Royal. Si è affidata all'eleganza della Maison Chanel, sfoggiando un look della collezione Haute Couture Primavera/Estate 2020.

Emilia Clarke in Chanel Haute Couture

Si tratta di uno dei classici completi in tweed simbolo del brand, per la precisione un modello dal mood vintage ispirato agli anni '50 con gonna midi scampanata e giacca crop con bottoni gioiello, tutto in un adorabile color panna con dei ricami tono su tono in rilievo. Décolleté neri con tacco e cristalli sulla punta, un maxi nastro nero per legare i capelli in una coda di cavallo bassa e micro orecchini scintillanti: Emilia Clarke ha incantato tutti con la sua classe regale.