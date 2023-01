Elizabeth Hurley coperta solo di cristalli: dà il via al nuovo anno come una dea con catsuit e corona Elizabeth Hurley ha 57 anni ma non teme affatto l’età che avanza. Per cominciare col botto il nuovo anno si è coperta solo di cristalli: con una catsuit scintillante e una corona di spine si è trasformata in una sensuale dea.

A cura di Valeria Paglionico

Elizabeth Hurley potrà pure aver compiuto 57 anni lo scorso giugno ma a quanto pare non sente affatto il peso dell’età che avanza. Per lei il tempo sembra essersi fermato, tanto che anno dopo anno, piuttosto che invecchiare, fa sempre più invidia alle colleghe giovanissime con la sua bellezza mozzafiato e la sua silhouette impeccabile. In occasione dell’inizio del 2023 lo ha dimostrato ancora una volta: sui social ha sfoggiato un look sensuale e scintillante che ha lasciato poco spazio all’immaginazione e che le ha permesso di trasformarsi in una moderna dea/Madonna. Ecco tutti i dettagli della catsuit di cristalli che ha sfoggiato a Capodanno in compagnia del figlio Damian Hurley.

La tutina di Elizabeth Hurley

In quanti ricordano Britney Spears nel video di Toxic? Elizabeth Hurley le ha fatto concorrenza con l’outfit scelto per dare il via al nuovo anno, che ricorda in modo impressionante la tutina tempestata di brillantini dell’iconica popstar. Nella notte del 31 dicembre ha infatti indossato una catsuit scintillante, un modello seconda pelle a effetto nude decorata all-over con dei cristalli multicolor. Le pietre colorate sono state applicate soprattutto sul décolleté e sulle parti intime, proprio come se fossero reggiseno e slip, ma hanno aggiunto un tocco luminoso anche il resto del tessuto, dal collo ai polsi, fino ad arrivare alle gambe, dove hanno dato l'idea di essere veri e proprio gioielli.

Elizabeth col figlio Damian Hurley

Elizabeth Hurley con la corona di spine

La trasformazione in dea/Madonna di Elizabeth Hurley ha necessitato di un ulteriore accessorio super appariscente per essere "completata" al meglio: al di là della tutina eterea, ha sfoggiato anche un frontino con gli spuntoni in total gold che sembrava essere una vera e propria corona di spine, il tutto su uno sfondo total pink a effetto fluo. Capelli sciolti e leggermente ondulati, sguardo sensuale rivolto dritto in camera e make-up coordinato alla catsuit con una linea di eye-liner molto marcata: l’attrice britannica non ha assolutamente rivali quando si parla di fascino e bellezza. In quanti al primo sguardo crederebbero che tra qualche anno raggiungerà i 60 anni?