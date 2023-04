Elisabetta Canalis, la giornata di relax con Skyler Eva tra anelli colorati e parrucchiere a casa Elisabetta Canalis è tornata a casa da un viaggio di lavoro e si è ritagliata un pomeriggio di ‘bellezza’ con la figlia Skyler, tra coccole ai capelli, riviste di moda e cena a domicilio.

A cura di Beatrice Manca

Cosa c'è di più bello che tornare a casa dopo un viaggio di lavoro e regalarsi un pomeriggio di coccole in famiglia? Niente, per Elisabetta Canalis: appena rientrata dalla Spagna (dove ha sfoggiato un nuovo taglio corto) è tornata dalla sua Skyler Eva, la figlia di 7 anni avuta dal compagno Brian Perri. Insieme si sono divertite a provare anelli pop, a tagliarsi i capelli e a sfogliare riviste di moda, la loro grande passione in comune.

La passione per la moda di Elisabetta Canalis e Skyler Eva

Madre e figlia hanno un rapporto davvero speciale, cementato anche dalla passione in comune per abiti e accessori. Certo, Skyler Eva è solo una bambina ma ha già mosso i primi passi nel settore diventando modella per Emporio Armani, in un servizio insieme alla mamma. Su Instagram Canalis ha condiviso le immagini di un pomeriggio di giochi in cui si sono divertite a provare alcuni anelli colorati, a forma di apina o unicorno, perfetti per l'estate.

Gli anelli di Elisabetta Canalis e Skyler Eva

Il nuovo taglio di capelli di Skyler Eva

Il pomeriggio di ‘bellezza' è proseguito con un nuovo taglio di capelli per la bimba, grazie all'hair stylist a domicilio. Mentre le spuntavano i capelli biondi, la bambina sfogliava una rivista di moda, dimostrando di avere già le idee chiare sul futuro. Infine, cena etnica con cibo take away: riuscite a immaginare una giornata di relax più bella?

Leggi anche Elisabetta Canalis e Skyler Eva come gemelle: in estate indossano solo bikini coordinati