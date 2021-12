Elisa Cimbaro al Collegio 6: com’è la studentessa fuori dal reality Elisa Cimbaro è una delle studentesse de Il collegio 6, ha 14 anni e viene dalla provincia di Udine. Ama lo stile e gli abiti gotici, nel suo paese viene definita “quella strana” e si sente uscita da un’epoca diversa. Ecco le foto che mostrano la sua trasformazione prima e dopo il reality.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il collegio 6 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È arrivata al termine la sesta edizione de Il collegio, il docu-reality di Rai 2, ma si parla ancora dei suoi protagonisti. Quest'anno è stato ambientato nel 1977 e la location scelta è stata il Convitto Regina Margherita di Anagni, dove i ragazzi hanno passato le loro giornate tra lezioni, regole ferree e restrizioni. Tra le protagoniste di questa stagione c'è stata Elisa Cimbaro, una ragazzina di 14 anni con la passione per gli abiti e lo stile gotico. In quanti hanno mai visto una sua foto fuori dal programma? Ecco com'è cambiata da quando ha dato il via all'esperienza in tv a oggi.

Chi è Elisa Cimbaro

Elisa Cimbaro ha 14 anni, è nata Tarvisio, in provincia di Udine, ed è tra le protagoniste de Il collegio 6. Vive con i genitori, ai quali è molto legata, ma spesso nel suo piccolo paese natale si sente spaesata e incompresa, il motivo? Le sarebbe piaciuto vivere in un'altra epoca storica. I concittadini l'hanno soprannominata "quella strana" e non sorprende che definisca la sua generazione "rozza e superficiale". Le piace studiare e si definisce una “secchiona empatica”, in classe lascia sempre copiare i suoi compagni. Non è fidanzata e crede che la cosa sia legata al suo modo di essere e di vestire.

Elisa Cimbaro in versione gotica

Elisa Cimbaro, lo stile gotico della studentessa

Elisa è convinta del fatto che negli ultimi 50 anni l'umanità abbia perso molta classe ed è per questo che spesso indossa abiti che sembrano essere di un'altra epoca. Come si evince dal suo profilo social, le piace indossare vestiti gotici, li trova molto raffinati, dagli abiti con le balze in total black agli anfibi borchiati, fino ad arrivare ai vestiti col colletto Peter Pan. Di solito li abbina anche a dei trucchi a tema con rossetto nero e cerone bianco sul viso. Così facendo, riesce a far emergere al meglio la sua personalità originale e di classe.

Leggi anche Anastasia Podeschi, la trasformazione prima e dopo Il collegio 6

Elisa Cimbaro prima del taglio di capelli a Il collegio

La trasformazione di Elisa Cimbaro prima e dopo Il collegio

Gli alunni de Il collegio sono costretti a indossare le divise con giacca e camicia fornite dalla produzione ma, una volta usciti dal reality, non esitano a tornare ai loro abiti "normali". Al di là dello stile, Elisa Cimbaro è molto cambiata anche dal punto di vista estetico durante il programma di Rai 2: non solo è stata obbligata a tagliare i capelli lunghissimi, per le apparizioni in tv ha anche rinunciato al make-up. Considerando il fatto che di solito punta su rossetti e trucchi gotici, la differenza è davvero evidente.