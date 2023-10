Elettra Lamborghini, il nuovo casco da equitazione è personalizzato e costa oltre mille euro Elettra Lamborghini ha rinnovato il suo look da equitazione con un elmetto personalizzato: ecco dove lo ha realizzato e il suo prezzo.

A cura di Valeria Paglionico

Non è una novità che Elettra Lamborghini abbia la passione per l'equitazione, è da quando era bambina che va a cavallo e, nonostante il tempo che passa, continua a considerare l'attività ippica una delle sue preferite. Fino a qualche anno fa nella sua scuderia aveva 4 cavalli ma, dopo la scomparsa dell'amata Lolita du Ruet, gli equini sono rimasti in 3: Dagda (di cui ha tatuato il nome sul braccio), Krack e il "nuovo arrivato" Dadi, la cui particolarità sta negli occhi azzurri chiarissimi. La cantante si dà sia alle semplici passeggiate che al salto a ostacoli, tutto senza rinunciare mai all'abbigliamento tecnico. Nelle ultime ore ha fatto visita a un brand leader del settore, approfittandone per acquistare un nuovo elmetto personalizzato.

Il casco con stampa animalier e cristalli

L'accessorio che non poteva mancare nel guardaroba da equitazione di Elettra Lamborghini? L'elmetto personalizzato con alcuni dei "marchi di fabbrica" del suo stile. Di recente ha fatto visita a uno degli store di KEP Italia, azienda leader nella produzione di caschi per andare a cavallo, dove, estasiata dalla possibilità di customizzare i diversi modelli, ha dato via libera a tutta la sua creatività.

Elettra Lamborghini alle prese con la personalizzazione del casco

Per la calotta e la visiera ha scelto il color caramello metallizzato, mentre sul davanti ha aggiunto un triangolo di pelle leopardato, fantasia praticamente identica a quella che ha tatuato sul lato b. Il logo sul davanti, invece, è stato completamente ricoperto di cristalli scintillanti in total silver.

Elettra Lamborghini col casco KAP Italia

Quanto costa l'elmetto di Elettra Lamborghini

Elettra, aiutata dai membri dello staff del negozio, ha ideato personalmente la creazione, definendosi non poco confusa di fronte una tale possibilità di scelta. Alla fine, però, è rimasta letteralmente estasiata di fronte il risultato, tanto da aver commentato le Stories in cui lo mostra con queste parole: "Impazzisco, non me lo tolgo più dalla testa. Un gioiello, troppo contenta del risultato". Naturalmente il modello identico non è in vendita sul sito ufficiale del brand ma è possibile customizzarlo con tutti i dettagli scelti dalla cantante, dai cristalli sul logo al dettaglio animalier. Il prezzo? 1.437 euro. Da questo momento in poi, dunque, Elettra aggiungerà un piccolo accessorio iper luxury al suo look da equitazione.