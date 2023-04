Elettra Lamborghini cambia acconciatura: con raccolto e punte sollevate s’ispira agli anni 60 Nude look e acconciatura anni Sessanta per la Twerking Queen, che è volata a Parigi per un evento.

A cura di Giusy Dente

Mercoledì 3 maggio 2023 uscirà nelle sale cinematografiche italiane la terza parte di Guardiani della Galassia. Il regista James Gunn e l'intero cast del film (Chris Pratt, Karen Gillan, Pom Klementieff, Zoe Saldaña, Vin Diesel) sono giunti in Europa per promuoverlo. La prima tappa del Guardians Global Tour si è svolta al Marvel Avengers Campus a Disneyland Paris. Per l'evento è volata nella capitale francese anche Elettra Lamborghini, ospite della proiezione del film. Erano presenti alla premiere insieme a lei anche Khaby Lame, Frank Matano, Aurora e Fru dei The Jackal, tutti impegnati nella prossima edizione di Italia’s Got Talent, una produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia presto distribuita sulla piattaforma streaming in Italia.

Il nuovo look di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha testimoniato sui social il viaggio a Parigi e ha mostrato a fan e follower il look scelto per l'occasione. La Twerking Queen ha scelto un abito nude che ne valorizza le forme: è un vestito monospalla con manica lunga e maxi spacco. Il dettaglio cut out lascia il fianco scoperto con addominali e piercing bene in vista. Il capo è impreziosito da micro cristalli, che ricoprono per intero la parte superiore e poi si diradano sul fondo con un effetto "pioggia". Applicata alla spalla, infine, c'è una maxi rosa nera. Ha completato l'outfit con un paio di décolleté nere aggiungendo un paio di eleganti orecchini, messi in risalto dall'acconciatura.

Elettra Lamborghini cambia acconciatura

Parola d'ordine: volume. Elettra Lamborghini ha abbinato al nude look per la serata parigina un'acconciatura ripescata direttamente dagli anni Sessanta. In quel decennio attrici, cantanti e celebrità amavano le acconciatura XXLe, che conferivano un aspetto ordinato, raffinato e chic. La classica cotonatura era il procedimento must, per ottenere un risultato da diva, magari ulteriormente impreziosito con cerchietti e foulard. Nel tempo molte star si sono ispirate a quello stile: ne p una fan Beyoncé che ha spesso optato per la chioma cotonata. Ma un altro elemento del look vintage è certamente la piega con le punte sollevate, sia per i capelli portati sciolti che per raccolti e semi raccolti (come ha fatto la 28enne).