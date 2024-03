Eleonora la figlia di Fabio Caressa e Benedetta Parodi, lo stile della concorrente di Pechino Express Eleonora Caressa e Fabio Caressa sono concorrenti di Pechino Express. Padre e figlia non vedono l’ora di cominciare l’avventura in Vietnam, Sri Lanka, Laos. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Fabio Caressa e la figlia Eleonora sono tra i concorrenti di Pechino Express. La nuova edizione vede Costantino Della Gherardesca al timone e Fru dei The Jackall come inviato speciale. Il programma di Banijay Italia sta per debuttare su Sky Uno e andrà in streaming su NOW: un totale di dici puntate in cui le coppie in gioco viaggeranno lungo la Rotta del Dragone, dal Vietnam allo Sri Lanka passando per il Laos. I Caressa dovranno vedersela con altre agguerritissime squadre: stefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”, Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi “I Romagnoli”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm”, Nancy Brilli e Pierluigi Iorio “I Brillanti”, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini “I Giganti”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”. Padre e figlia sono prontissimi per questa nuova avventura, che segna il vero debutto televisivo di Eleonora Caressa, fino a questo momento lontana dal mondo dello spettacolo. C'era stato un solo precedentr: il 29 gennaio 2023 è stata ospite di Verissimo assieme alla sorella per parlare del rapporto coi genitori.

Chi è Eleonora Caressa

Nata a Milano il 20 ottobre 2004 (segno zodiacale Bilancia), la la 19enne ha frequentato il liceo e si è poi iscritta alla facoltà di Scienze umanistiche per la comunicazione alla Statale di Milano. È la secondogenita di Fabio Caressa e Benedetta Parodi, inossidabile coppia insieme da 25 anni. Hanno anche altri due figli: Matilde e Diego. Eleonora è una ragazza spigliata e come le sue coetanee usa i social per condividere la sua vita: ci sono immancabili selfie, foto con gli amici, scatti di famiglia.

La 19enne ha uno stile fresco e colorato: camicette, minigonne, abitini morbidi. C'è un dettaglio ricorrente nei suoi look: le spalle nude, tra minidress e maglioncini dallo scollo a barca. Spicca anche un dettaglio bon ton in fatto di hair look, un elemento che con la sua semplicità riesce a dare un alone di romanticismo: l'intramontabile fiocco tra i capelli.

Il significato del tatuaggio

Come si può notare osservando le foto sulla pagina Instagram della concorrente, spicca sul braccio destro un tatuaggio, nella parte posteriore del braccio. È un simbolo inconfondibile e denso di storia e significato: l'occhio di Horo (anche conosciuto come occhio di Ra). Appartiene alla cultura egizia ed è oggi utilizzato come amuleto. In passato veniva usato nei rituali di sepoltura per accompagnare il viaggio nell'aldilà del defunto.

Oggi è una sorta di portafortuna a forma di occhio umano, gettonato come tattoo: un simbolo di protezione, prosperità, buona salute, rigenerazione. La leggenda racconta che Horus, per vendicare la morte del padre Osiride, decise di affrontare il suo assassino: il fratello Seth. Nello scontro con lo zio, Horus perse l'occhio sinistro, che si divise in sei parti. Thot, dio della sapienza, riuscì a ricomporlo.