Dua Lipa irriconoscibile senza sopracciglia: perché ha cambiato look in modo drastico

Dua Lipa è tra le donne più amate e seguite al mondo è non solo perché con le sue hit riesce a scalare le classifiche internazionali, è anche un vero e proprio "animale da palco", tanto che riesce a far ballare davvero tutti a ogni concerto. Tre Grammy, sei Brit Awards, due AMA's, tre MTV Music Awards e una nomination ai Golden Globe: a soli 28 anni ha già raggiunto traguardi inimmaginabili. Oltre all'innegabile talento nella musica, può essere considerata anche un'indiscussa icona di stile e a dimostrarlo è la sua capacità di influenzare le tendenze del momento. Nelle ultime ore è tornata a far parlare della sua immagine: ecco come si è mostrata sui social.

Il nuovo beauty look di Dua Lipa

Non è una novità che Dua Lipa sia un punto di riferimento per i fashion addicted più incalliti: seguita dallo stylist Lorenzo Posocco (lo stesso di Elodie e di Marco Mengoni), ogni volta che appare sul palco o sui social fa tendenza con dei look all'ultima moda che mettono in risalto la sua naturale bellezza. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora ma sorprendendo i fan con una piccola novità. Si è lasciata immortalare a mezzobusto con indosso un micro bikini a effetto rete in total silver, completando il tutto semplicemente con dei maxi anelli coordinati. Il dettaglio insolito? Aveva le sopracciglia "cancellate" con il fondotinta (trend che qualche stagione fa ha spopolato in passerella), apparendo praticamente irriconoscibile.

Dua Lipa rinnova la sua immagine per il nuovo album

Per quale motivo Dua Lipa ha stravolto la sua immagine in modo tanto drastico? Aveva un importante annuncio da fare ai fan: a partire dal 3 maggio sarà fuori il terzo attesissimo album della sua carriera. Si intitolerà Radical Optimism e conterrà 11 tracce, tra cui i suoi due ultimi singoli di successo, Houdini e Training Season. Nei nuovi pezzi la popstar ha spiegato di essere andata alla scoperta di se stessa, il tutto ispirandosi alla libertà e alla crudezza del britpop degli anni '90. Insomma, Dua Lipa sembra essere pronta per dare il via a una nuova fase della sua carriera: quale migliore occasione di questa per rivoluzionare il suo beauty look?

