Diletta Leotta dopo l’allenamento: il completo sportivo si abbina agli anfibi a carrarmato Diletta Leotta non rinuncia al glamour neppure quando va in palestra e lo ha dimostrato con alcune foto scattate dopo l’allenamento: ecco come ha mixato stile sporty e accessori griffati.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è diventata mamma da meno di due mesi, ha messo al mondo la piccola Aria, la prima figlia nata dall'amore con Loris Karius, ed è letteralmente raggiante. Nonostante sia passato pochissimo dal parto, vanta già una forma fisica mozzafiato, tanto che nessuno direbbe mai che ha appena affrontato una gravidanza. Qual è il suo segreto? Oltre a essere tornata subito al lavoro una 15ina di giorni dopo la nascita della bimba, ha anche ripreso regolarmente ad allenarsi. Lo ha dimostrato di recente, immortalandosi proprio alla fine dei suoi workout super intensi: ecco come ha mixato stile sportivo e glamour all'uscita dalla palestra.

Il look da palestra di Diletta Leotta

Se nel weekend Diletta Leotta si è data prima al lavoro, poi al relax con le amiche sul Lago di Como (con tanto di look sbarazzino e casual), con l'inizio della settimana ha ripreso ad allenarsi, così da scolpire ancora di più il fisico impeccabile che da sempre la contraddistingue. Al motto di "Workout finito" la conduttrice si è lasciata immortalare poco prima di uscire dalla palestra in forma smagliante, con i capelli perfettamente in piega, il make-up perfetto e il sorriso stampato sulle labbra. Ha tenuto addosso il completino sportivo che le ha fasciato le forme, ovvero un coordinato total black con reggiseno sporty e pantaloncini ciclista a vita alta, ma la cosa particolare è che lo ha abbinato a degli accessori griffatissimi.

Diletta Leotta dopo l’allenamento

Diletta Leotta e la passione per gli accessori griffati

Il look post-workout di Diletta Leotta ha mixato perfettamente stile sportivo e glamour: ha infatti abbinato il completino aderente a un paio di occhiali da sole scuri da diva e a degli anfibi di pelle neri con la suola carrarmato.

Leggi anche Diletta Leotta torna a casa dopo le sfilate milanesi: il primo abbraccio è per Aria

Gli stivali Monolith di Prada

Si tratta dei classici Monolith di Prada, per la precisione il modello alto fin sotto al ginocchio, ma "spogliati" dalle pouch agganciate intorno alla caviglia (prezzo 1.730 euro). Non è mancato un ulteriore tocco griffato: una borsetta in pelle trapuntata di Chanel con manico rigido e tracolla a catena. Insomma, la conduttrice di Zadn non rinuncia mai alla sua passione per la moda, neppure quando è sfinita dagli allenamenti in palestra.