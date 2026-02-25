Di chi è il nome cucito sulla camicia di Ermal Meta nel look della prima serata del Festival

Ermal Meta ha presentato l’inedito Stella Stellina al Festival di Sanremo 2026. Durante l’esibizione andata in scena nella prima serata ha sfoggiato una particolare scritta sul colletto della camicia: di chi è il nome?

Ermal Meta è uno dei grandi protagonisti della 76esima edizione del Festival di Sanremo, al quale partecipa con il brano Stella Stellina. Non è la prima volta che calca il palcoscenico dell'Ariston, anzi, negli anni passati si è addirittura aggiudicato la vittoria con Fabrizio Moro, ma quest'anno ha deciso di cambiare radicalmente stile. Se nelle precedenti esperienze aveva sempre puntato sull'eleganza classica e rigorosa, ora ha preferito dei look più contemporanei fatti di silhouette oversize e raso colorato. Per presentare inedito nella prima serata, in particolare, ha voluto ricamare di nomi sulla camicia: qual è il loro significato?

L'omaggio di Ermal Meta alle bambine palestinesi

Qual è il significato del nome ricamato sulla camicia di Ermal Meta? È un omaggio alle bambine palestinesi, protagoniste del testo di Stella Stellina. Come lo stesso Ermal Meta ha spiegato sui social, “La protagonista di Stella stellina è una bambina senza nome, ma forse ha tutti i nomi. Aysha, Amal, Layla, Nour, Hind, che importa, forse niente, forse tutto. Figlie di nessuno, figlie di tutti". La calligrafia è quella del cantante, che ha scritto di suo pugno i nomi cuciti sui look che sfoggia in ogni serata sanremese.

Ermal Meta in Trussardi

Chi veste Ermal Meta a Sanremo 2026

Ermal Meta a Sanremo 2026 ha rivoluzionato il suo stile, proponendo un'immagine contemporanea e glamour. Sotto consiglio dello stylist Nicolò Grossi, si è affidato alla Maison Trussardi, che ha firmato tutti i look che sfoggia al Festival, da quello del green carpet a quelli delle esibizioni live. Per la prima serata ha scelto un completo con spolverino in raso gessato di seta stretch, pantaloni oversize in suede con trattamento vintage stivaletto in denim floccato color lava. La camicia di seta rosa antico con nastro al collo tenuto sbottonato sul colletto è stata ricamato a mano il nome Amal.

