Decathlon cambia logo: il rebranding del marchio francese in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 In vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, Decathlon cambia logo, veste grafica e identità: ecco come il brand francese si prepara ai Giochi di cui sarà sponsor ufficiale.

Mancano poco più di quattro mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024 ma i brand si stanno già (ri)organizzando. Primo tra tutti a compiere questa operazione di rinnovamento è Decathlon, il marchio francese di abbigliamento e attrezzatura sportiva che sarà sponsor ufficiale dei Giochi Olimpici. Il cambiamento più emblematico riguarderà il logo e un nuovo colore del brand.

Il nuovo logo di Decathlon

Come cambia Decathlon

In un comunicato stampa diffuso negli scorsi giorni Decathlon ha annunciato la sua nuova veste. Il colore azzurro-turchese lascerà spazio a blu più deciso. Nel logo rimarrà sempre la scritta Decathlon ma accanto a questa si affiancherà un simbolo, l'Orbita, che si ricollega ai nuovi obiettivi del marchio francese. Infatti, oltre alla nuova veste grafica, è stato lanciato anche un nuovo claim: "Move People Through the Wonders of Sport" (Muovere il mondo attraverso le meraviglie dello sport)

Un nuovo negozio Decathlon

Anche i negozi fisici avranno una nuova veste, improntata sulla sostenibilità: Decathlon ospiterà nuovi servizi tra cui la riparazione e il noleggio dei prodotti. Gli appassionati del brand hanno accolto positivamente la svolta, anche se alcuni di loro stanno avanzando perplessità, temendo un'eventuale la perdita d'identità di Decathlon (prezzi accessibili, grande varietà di prodotti). Nonostante il successo in tutto il mondo, in pochi sanno che questo brand è uno dei più apprezzati di tutta la Francia, come racconta Euronews: adesso sembra volersi spostare, puntando sulla qualità in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il vecchio logo di Decathlon

È curioso poi che, a pochi giorni dal cambio di logo, Ye, al secolo Kanye West, abbia sfoggiato un total look Decathlon, presentandosi quasi come una sorta di ambassador. Una casualità (o una mossa ben precisa?) che lo stesso brand francese non si è fatto sfuggire, ricondividendo i dettagli di Kanye West.