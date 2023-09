Damiano dei Maneskin torna a tatuarsi: qual è il significato dei tribali sulle spalle Damiano David, il cantante dei Maneskin, è tornato a tatuarsi durante il viaggio a New York con il resto della band. Ecco cosa significano i disegni tribali che si è lasciato imprimere sulle spalle.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin continuano a girare il mondo con la loro musica: dopo la breve pausa estiva sono tornati in tour e, come da tradizione, registrano il sold-out a ogni tappa, lasciando tutti senza parole con talento e grinta. Nonostante i numerosi impegni quotidiani, riescono lo stesso a trovare del tempo libero da dedicare a loro stessi e alle loro passioni. Damiano David, ad esempio, ama i tatuaggi, tanto da avere il corpo quasi completamente coperto dall'inchiostro indelebile. Non sorprende, dunque, che abbia approfittato del viaggio a New York per aggiungere dei nuovi "pezzi" alla sua collezione: ecco cosa raffigurano e qual è il loro significato simbolico.

I nuovi tatuaggi di Damiano David

Damiano David, il frontman dei Maneskin, è tornato a tatuarsi e non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social al motto di "Guarigione", come se fare dei nuovi tattoo lo aiutasse a rilassarsi e a lasciare alle spalle ogni esperienza difficile. Durante il viaggio a New York si è sottoposto a una seduta super intensiva, immortalandosi tra le grinfie del tatuatore con il viso tutt'altro che sofferente. Il risultato? Ora ha due maxi tribali sulle spalle, per la precisione all'attaccatura del collo. Si tratta di due disegni complementari che partono dalla nuca e arrivano alle spalle, rendendo così ancora più ricca e intricata la collezione di originali tatuaggi del cantante.

I nuovi tatuaggi di Damiano David

Cosa significano i tatuaggi tribali

I tatuaggi tribali non vengono associati a nessun significato simbolico profondo, nella maggior parte dei casi hanno un valore puramente estetico, realizzati in modo tale esaltare la muscolatura del corpo e la sua forma. Le loro origini, però, sono molto particolari: sono nati grazie ai guerrieri indigeni, che li utilizzavano per simboleggiare forza e virilità. Damiano avrà voluto sottintendere un messaggio simile? L'unica cosa certa è che la scelta di stile ha aggiunto un ulteriore tocco originale alla sua immagine: di sicuro al prossimo concerto non esiterà a rimanere a petto nudo per rivelare i nuovi tattoo.