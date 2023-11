Dal tacco rotto di Taylor Swift all’extension di Elodie: tutti gli incidenti di stile delle star Anche tra le star più cool e attente ai look possono verificarsi dei piccoli “incidenti di stile”: ecco gli ultimi intoppi glamour che hanno visto protagoniste diverse dive.

A cura di Arianna Colzi

La reazione di Jennifer Lawrence dopo il piccolo intoppo a un evento a New York

Dal tacco di Taylor Swift che si rompe all'extension viola di Elodie che si stacca improvvisamente, sono tanti gli "incidenti di stile" di cui sono (involontariamente) protagoniste le star. D'altronde a chi non è mai capitato di strappare le calze o rompere il vestito preferito proprio prima di una serata importante? Vi proponiamo gli ultimi incidenti fashion in cui sono incappate (anche) le star.

Gli stivali Christian Louboutin indossati da Taylor Swift

Gli stivali Louboutin senza tacco di Taylor Swift

I costumi del tour dei record di Taylor Swift sono entrati nell'immaginario collettivo anche grazie alle migliaia di video che spopolano su TikTok. Nell'ultima data del suo tour a Rio de Janeiro, la cantante ha rotto un tacco dei suoi stivali scintillanti firmati Christian Louboutin. Una clip immortalata da un fan mostra Taylor Swift che si esibisce riuscendo a stare perfettamente in bilico con un piede sollevato e senza un tacco.

Taylor Swift senza un tacco a Rio De Janeiro

Secondo alcuni fan su Twitter, la cantante ha rotto il tacco proprio all'inizio del concerto, nella parte dedicata alle canzoni dell'album Lover. Swift ha continuato il concerto ma, a un certo punto, il tacco si è rotto del tutto. Dopo averlo lanciato tra la folla, ha proseguito l'esibizione come se nulla fosse. "Sta in punta di piedi, con un tacco rotto, come una Barbie della vita reale", recitava la didascalia di un TikTok.

Una fan è riuscita ad accaparrarsi il tacco lanciato da Taylor Swift

Questo equilibrio perfetto ha trasformato l'incidente di stile in una serie di meme nei quali Swift viene descritta come "the real life Barbie". Il riferimento ironico è al film Barbie nel quale Margot Barbie, che veste i panni della bambola più famosa al mondo, non poggia mai i piedi a terra. La particolarità è addirittura ripresa in un frame del film che si concentra sul momento in cui Barbie esce dalle sue pantofole rosa con il tacco per indossare un altro paio di tacchi (rigorosamente rosa). Insomma, nell'era di TikTok anche i "wardrobe malfuncitions" (malfunzionamenti del guardaroba) diventano glamour.

Il look di Taylor Swift

L'extension perduta di Elodie a Napoli

Durante una delle date napoletane del suo tour, Elodie ha avuto un piccolo incidente di stile. Uno degli outfit super cool del concerto al Palapartenope prevedeva l'aggiunta di un'extension viola a completare il look total white.

I capelli senza più extension di Elodie

Durante l'esibizione di Elle, una delle canzoni contenute nell'album Red Light, nell'eseguire la coreografia, Elodie ha perso l'extension. Un intoppo subito esibito con orgoglio dalla cantante che ha poi percorso la passerella toccandosi i capelli.

La cintura di Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence è nota a Hollywood (e non solo) per la sua deliziosa goffaggine. L'ironia dell'attrice ha reso celebri i suoi piccoli incidenti sul palco o con gli outfit che indossa. Ultimo in ordine di tempo è stato quello che l'ha vista protagonista di un divertente sketch all'evento di Dior & Sacks.

Jennifer Lawrence all'evento di Dior & Sacks a New York

L'attrice, volto storico della Maison, indossava un cappotto scuro Dior mentre presentava la vetrina natalizia della catena di grandi magazzini extra lusso Saks Fifth Avenue a New York. Prima che le luci di Natale si accendessero, la cintura nera con fibbia metallica è schizzata in aria, provocando la reazione divertente e divertita dell'attrice, che ha la capacità di rendere memorabili questi intoppi fashion.