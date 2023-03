Costanza Caracciolo celebra i 3 anni della figlia Isabel: la festa a tema Encanto è da fiaba Costanza Caracciolo e Christian Vieri hanno organizzato una festa davvero speciale per i 3 anni della figlia Isabel. Tra palloncini, decorazione e maxi torte, tutto era a tema Encanto, il film d’animazione preferito della bimba.

A cura di Valeria Paglionico

Per Costanza Caracciolo e Christian Vieri il weekend appena terminato è stato davvero speciale: Isabel, la loro secondogenita, ha compiuto 3 anni e come regalo ha ricevuto il maxi party che sognava da tempo. La piccola è nata il 25 marzo 2020, ovvero in pieno lockdown, e proprio a causa della pandemia non ha mai potuto festeggiare in gran stile, fino allo scorso anno la mamma e il papà si sono limitati a farle spegnere delle candeline durante cerimonie intime e casalinghe. Ora che finalmente tutto sembra essere solo un lontano ricordo, i genitori hanno deciso di organizzare qualcosa di unico, rendendo la giornata davvero memorabile: ecco tutti i dettagli del party a tema Encanto.

La festa per i 3 anni di Isabel Vieri

Encanto è il film d'animazione preferito della piccola Isabel ed è proprio per questo che Costanza ha deciso di puntare tutto su un party ispirato alla location da fiaba del cartone. Palloncini rosa e lilla, maxi farfalle attaccate ai muri, ghirlande di fiori che cadevano dal soffitto, dolcetti colorati e angoli per disegnare: la vera chicca della festa è stata la torta realizzata con pasta di zucchero su più livelli che riproduceva nei minimi dettagli la casa magica della famiglia Madrigal.

La location della festa di Isabel Vieri

"È stato un compleanno fantastico. Ho scelto una location che somigliasse il più possibile a quella di casa, abbiamo passato un pomeriggio stupendo, il clima è stato dalla nostra parte e ha semplificato il nostro pomeriggio all’insegna del divertimento e della gioia nel vedere tutti i bambini divertirsi", sono state queste le parole con cui Costanza ha celebrato i 3 anni di Isabel.

I dolci a tema Encanto

Stella e Isabel Vieri con i vestiti uguali

Sebbene l'attenzione fosse tutta puntata sulla location della festa, mamma Costanza ha curato tutti i dettagli della giornata, primo tra tutti il look scelto per la festeggiata. Isabel è apparsa adorabile in un abitino a fiori sui toni del rosa con colletto Peter Pan e maniche corte a palloncino e la cosa particolare è che la sorella Stella è stata trasformata nella sua "gemellina" con un look identico. Maglione scuro per papà Vieri, completo bianco con camicia e pantaloni skinny per la mamma: i due non hanno esitato a lasciarsi immortalare felici e sorridenti con le bimbe tra le braccia. La famiglia Vieri-Caracciolo non è forse adorabile?