Cos’ha regalato Kate Middleton al nipote: il regalo di lusso per la nascita del figlio di suo fratello Diventata zia per la quarta volta, principessa del Galles ha fatto un dono lussuoso per accogliere il nuovo bebè in famiglia.

A cura di Annachiara Gaggino

La principessa del Galles è diventata zia per la quarta volta, e come tutte le zie ha fatto un regalo speciale al nipotino appena nato. La famiglia Middleton si allarga e accoglie il primo figlio di James e della moglie Alizée Thevenet, il piccolo Inigo, al quale è stato dato un nome basco che significa "Ardente". Le prime foto del bambino sono state svelate dal fratello di Kate Middleton sul suo profilo Instagram dove viene inquadrato nella carrozzina in un tenero quadretto familiare assieme ai quattro cani della coppia.

Una foto postata da James Middleton

Il regalo di Kate Middleton al piccolo Inigo

Il neonato è stato accolto con gioia dai suoi parenti. Kate Middleton, già zia dei tre figli della sorella Pippa, ha voluto fare al nuovo nipotino un regalo di benvenuto di lusso. Qualche giorno fa i neogenitori sono stati avvistati nel quartiere di Notthing Hill a Londra mentre passeggiavano con il bambino in carrozzina, un modello da 799 euro blu navy trapuntato Silver Cross, fornita di materasso traspirante e, secondo quanto riportato da Hello! Magazine sarebbe proprio questo il dono della principessa del Galles al neonato, la stessa dove dormiva il principe George da piccolo.

Una foto postata da Jems Middleton

La carrozzina della royal family da quasi cent'anni

Silver Cross è un marchio di carrozzine legato alla famiglia reale da molto tempo. Kate Middleton, infatti, non è la prima a scegliere quella che viene definita la Rolls Royce delle carrozzine, ma è una tradizione che si porta avanti da quasi 100 anni. Già la piccola regina Elisabetta II veniva portata a passeggio con una Silver Cross; l'azienda ricevette il Royal Warrent come fornitore ufficiale della corona accompagnando, da quel momento in poi, tutti i royal baby. Lo stesso marchio è stato scelto dalla principessa del Galles per il battesimo di Charlotte nel 2015, che dormiva nel modello Balmoral, una carrozzina lussuosa, dallo stile retrò e un valore di 1600 euro (pari a 1840 euro).