Cosa sono gli appuntamenti alla vaniglia: quando i gesti semplici rafforzano la conoscenza I film romantici hanno creato non poche aspettative sugli incontri e le app. I social hanno anche peggiorato le cose, perché si è alla costante ricerca del momento wow da instagrammare. Gli appuntamenti alla vaniglia sono quelli che invece puntano tutto sulla semplicità, sull’ordinario, per stabilire una vera connessione.

A cura di Giusy Dente

Le persone si dividono in due categorie: chi sceglie la vaniglia e chi sceglie il cioccolato. Ed è qualcosa che si può trasportare su un piano molto più astratto dei soli gusti del gelato, perché in questa scelta c'è forse anche la metafora del modo di vivere le relazioni. Non a caso si parla di "vanilla dating". Soprattutto d'estate si tende a farsi trasportare molto dalle emozioni; anche nelle nuove conoscenze si cerca il brivido, l'avventura, la trasgressione, l'effetto wow.

Tutto questo potrebbe essere la parte "cioccolatosa". Ed è qualcosa che risente molto anche della comunicazione che si fa sui social network e nei film romantici, dove tutto è plateale ed esagerato tra cene in posti sontuosi e fughe in mete da sogno. Il cosiddetto "appuntamento alla vaniglia" è l'opposto: è qualcosa di più ordinario e semplice, un modo di procedere più lento e meno avventuroso, che però potrebbe contenere il segreto per la felicità di coppia (e che non significa per forza poco interesse o scarso impegno).

L'amore nasce (forse) dalle piccole cose

"Trovare l'amore non deve sempre essere pieno di grandi gesti o esperienze stravaganti" ha spiegato Tina Wilson: è la fondatrice dell'app di appuntamenti Wingman. E si è accorta di quanto sia vincente la strategia di chi, nel programmare degli appuntamenti, lo fa con un approccio pacato, senza voler stupire a tutti i costi, senza cercare per forza l'appuntamento perfetto che lascia senza fiato (come ci hanno insegnato i film). "È un incontro basato sulla semplicità e sul trovare la felicità nelle cose quotidiane e ordinarie" ha spiegato. Piuttosto che location esclusive, insomma, prevede una passeggiata al parco per intenderci.

Da un lato i film hanno elevato il concetto dell'appuntamento perfetto, dall'altro ci sono i social, che hanno reso indispensabile il momento instagrammabile. Hanno creato una sorta di ansia da prestazione: è quasi una competizione a chi fa il gesto più stravagante, a chi stupisce di più, a chi trova l'attività insolita mai fatta, a chi fa la sorpresa più esagerata. Tutto questo stimola l'adrenalina, che però può tramutarsi in un filtro dietro cui nascondere tutto ciò che non vogliamo vedere, pur di prolungare lo stato di beatitudine e leggerezza. Gli appuntamenti alla vaniglia vogliono ridare valore a ciò che c'è oltre il momento dell'infatuazione, dando valore all'aspetto più profondo e in un certo senso anticipandolo, per porre da subito basi concrete.

Questa tendenza va in opposizione a quella più gettonata del tutto e subito, del mordi e fuggi: "È un dito medio a un mondo vissuto tutto sui social che glorifica e celebra pesantemente la sontuosità e lo straordinario" ha detto la Wilson. Secondo la sua esperienza: "Le relazioni più appaganti e soddisfacenti si trovano nelle esperienze quotidiane". L'appuntamento alla vaniglia enfatizza un approccio più lento, finalizzato a creare una vera connessione, in cui si scava più a fondo e si va oltre l'apparenza e il desiderio fisico transitorio.

Celebra la bellezza delle banali attività quotidiane, senza ricercare il cosiddetto effetto wow da instagrammare e mostrare ai follower. Ovviamente, in un mondo competitivo e veloce come quello delle app di incontri un approccio di questo tipo può non funzionare. Piuttosto che genuino e semplice può risultare poco interessante e banale. O peggio: può essere scambiato per disinteresse e mancanza di impegno. In tal caso, sta ovviamente alla persona assicurarsi di far capire le proprie intenzioni ed evitare malintesi.

Pro e contro del vanilla dating: ma vince sempre la sincerità

Attività avventurose e luoghi esclusivi sono non solo un modo per stupire e fare colpo in fretta, ma anche per "distrarre". Il caos è entusiasmante, è sorprendente. Ma una volta tolte queste distrazioni cosa resta? In un pub è facile trovare argomenti di discussione: ma come si esce da un imbarazzante silenzio se si è in un luogo più tranquillo? Gli appuntamenti alla vaniglia richiedono un certo livello di sicurezza di sé, la capacità di gestire la conversazione fin dall'inizio e il desiderio di entrare realmente in connessione con l'altro.

Viceversa, questa tipologia di appuntamento per qualcuno può essere un gradevole passatempo, un modo per giocare sicuro, per godere dell'altrui compagnia senza troppo sforzo, rischiando magari che dall'altra parte ci sia un coinvolgimento maggiore, un investimento emotivo. Ecco perché sono sempre la comunicazione e l'onestà a fare la differenza: team cioccolato o team vaniglia, l'importante è chiarire le proprie intenzioni ed essere sinceri sempre sulle proprie aspettative.