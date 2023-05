Come vestirsi per un matrimonio a giugno: i consigli di stile e i colori da indossare Cosa indossare se si è state invitate a un matrimonio nel mese di giugno? Ecco tutti i vestiti e gli abiti adatti per un matrimonio in estate, i colori e le fantasie da scegliere, le borse e le scarpe da abbinare come accessori per creare un wedding look da invitate.

Come vestirsi a un matrimonio in estate, in particolare nel mese di giugno? A giugno il caldo è ormai arrivato e se si è invitate a un matrimonio la scelta per il look perfetto deve sicuramente tenere conto delle alte temperature. E' importante infatti scegliere un vestito confortevole e pratico, che non trasformi in un incubo il matrimonio a cui si è state invitate.

Quando si sceglie un look per un matrimonio a giugno è dunque fondamentale puntare su abiti e vestiti realizzati in tessuti freschi e leggeri, come il lino, il cotone, la seta, il fresco lana e la viscosa. Evitate completi realizzati con materiali sintetici o abiti con decori troppo pesanti e barocchi. Se le nozze sono state organizzate in una location di mare o in campagna, sono poco adatti gli abiti gioiello con paillettes, pietre e cristalli cuciti sul tessuto. Preferite, piuttosto, vestiti dalle tonalità pastello a fondo unico o decorati con tenui fantasie floreali o con stampe tropical.

I vestiti per un matrimonio di giorno

Per un matrimonio di giorno il look giusto è semplice, composto con abiti dalle linee morbide e non troppo aderenti, con tute e jumpsuit dai pantaloni palazzo o con abiti corti o longuette. I vestiti perfetti per un matrimonio i cui festeggiamenti si svolgono a pranzo sono quelli colorati o decorati con micro fantasie e disegni floreali. Se si è invitate a un matrimonio di giorno evitate decori troppo lucenti, paillettes e accessori sparkling o vestiti lunghi con maxi spacchi e scollature o ancora vestiti neri o dai colori troppo scuri.

Gli abiti per un matrimonio di sera

Un matrimonio di sera nel mese di giugno è l'occasione giusta per sfoggiare lunghi abiti scollati sulla schiena o che lasciano le spalle nude o ancora modelli trasparenti vedo non vedo. Scegliete vestiti dai colori accesi o decisi, magari in rosso, verde acido o fucsia. Se il matrimonio a cui siete invitate si svolge di sera è possibile osare con vestiti scollati o con maxi spacchi realizzati in seta, georgette e raso, da impreziosire con sandali dal tacco alto e clutch mini in oro o argento o decorate con pietre e cristalli. Evitate in questa occasioni serali di indossare look e abiti troppo casual, come chemisier in cotone o mini dress floreali.

I colori pastello per un matrimonio a giugno

Per partecipare a un matrimonio nel mese di giugno i vestiti dalle tonalità pastello sono perfetti. Quest'estate i colori pastello sono di tendenza, dal verde menta al cipria, passando per lilla, celeste e rosa confetto, tutte le romantiche tonalità sorbetto sono l'ideale per partecipare alle nozze come invitate. Se scegliete di puntare sulle nuance pastello, optate per vestiti a fondo unico, senza fantasie che possano sovrastare e rendere meno protagonista la tonalità romantica e tenue.

Gli abiti fantasia per la cerimonia

Per un matrimonio in estate gli abiti con fantasie floreali sono senza dubbio i più chic. Un matrimonio a giungo è l'occasione ideale per sfoggiare lunghi vestiti floral con fiori stampati o ricamanti o ancora modelli dalla stampa maiolica o con caleidoscopici disegni colorati. Puntate dunque su abiti stampati dalle gonne ampie e lunghe o accostate camicie in seta con gonne longuette o a ruota decorate da fiori colorati. Con i look floral evitate borse e sandali con cristalli e preferite accessori a fondo unico, mentre per un outfit originale e sopra le righe è possibile sperimentare con abbinamenti mix and match, accostando un abito floreale con una clutch dal disegno geometrico.

Accessori da scegliere: le scarpe da indossare

Quali scarpe indossare a un matrimonio a giugno? Quale modello di borsa scegliere per completare il proprio look da matrimonio? Tra le scarpe di tendenza più chic del momento ci sono le slingback, con tacco midi o mini, si tratta di scarpe a punta, solitamente realizzate in raso o pelle, che lasciano il tallone nudo e hanno un cinturino da legare dietro la caviglia. Scegliete una slingback in raso, o decorata con mini fiocchi, per completare il look da matrimonio.

Sandali e décolleté dai colori pastello sono sempre perfetti per un matrimonio e si abbinano a vestiti floreali o fantasia, mentre, se avete scelto un abito dai colori scuri o dalle linee basic, impreziositelo con un paio di sandali gioiello o con décolleté ricoperte di glitter e cristalli. Se non amate i tacchi alti o se siete state invitate a un matrimonio in spiaggia o in una location dove i tavoli sono stati allestiti sul prato, evitate tacchi a spillo e maxi zeppe, preferendo sandali bassi con decori gioiello o sabot a punta e slingback raso terra che sono tra i modelli più cool della Primavera/Estate 2023.

Le borsa da abbinare

Le borse dai colori chiari e tenui, come il rosa confetto, il celeste e il lilla, sono l'accessorio perfetto per completare un look da matrimonio. Impreziosite il vostro outfit con mini bag candy o con borsette e clutch a mano dalle tonalità sorbetto. Per un matrimonio estivo il modello di borsa perfetto è senza dubbio quello in rafia o con dettagli in paglia, da abbinare ad abiti floreali per un matrimonio in campagna o in spiaggia.