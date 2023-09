Come imbucarsi a una sfilata della fashion week: i video virali di chi ci è riuscito Su TikTok c’è una lista di “trucchetti” per provare a intrufolarsi agli eventi della Milano Fashion Week. I video di creators e youtubers sono divenuti virali.

La settimana della moda di Milano è iniziata, ma molte sfilate sono blindate. Su TikTok, però, basta digitare: "come imbucarsi a una sfilata della Fashion Week" per trovare una chiave per l'evento più atteso dagli amanti del fashion. Sono moltissimi i video in cui i creators elencano strategie (alcune regolari, altre meno) per partecipare agli appuntamenti più fashion di settembre.

I video che spiegano come entrare alla Milano Fashion Week senza invito

La creator @sir_ryu, Sara Isabella Russo, ha suggerito su TikTok tre modi per partecipare agli eventi della Milano Fashion Week anche senza invito. Il primo è quello di sfoggiare look creativi ed estrosi. Una tattica adottata da @vittorina__, una ragazza che ha raccontato nei commenti del video come nel 2015 sia riuscita a conquistare un posto in prima fila a una sfilata di Versace. Il merito è stato del suo outfit appariscente: cappello a tesa larga e zeppe che non passavano inosservate. Prima dell'inizio dell'evento, un membro del team le aveva chiesto se fosse provvista di invito, alla sua risposta negativa lui le ha passato un cartoncino con il nome di un'altra persona. Spacciarsi per una studentessa di moda oppure fingere di aver dimenticato l'invito "standing" (un posto in piedi, riservato generalmente a figure meno importanti) sono altri due consigli di @sir__ryu.

C'è poi @joyboy, Saint Léon, il re degli imbucati alle sfilate di moda. Sui suoi canali social, da YouTube fino a TikTok, pubblica vlog in cui si intrufola ai vari show. Durante la Fashion Week dell'anno scorso, per esempio, era andato virale un suo video in cui era riuscito a partecipare alla sfilata di Valentino all'Università di Milano. Saint Léon avrebbe sfruttato un'entrata laterale e un braccialetto di un vecchio evento come pass. Tra le prodezze di quest'anno c'è quella di essere riuscito a entrare al fashion show di Louis Vuitton durante la settimana della moda di Parigi.

Come partecipare a una sfilata di moda della Milano Fashion Week

Su TikTok ci sono anche i racconti di chi ha fallito miseramente nell'impresa. È successo a @jaelefo, Jaele Fo, una ragazza che ha provato a partecipare alla sfilata di Diesel. Sul social ha spiegato di essersi fatta passare per una persona che sapeva non sarebbe stata presente all'evento. Un esperimento non riuscito. Dopo un controllo sulla lista, un membro del team le ha detto: "Io conosco quella donna, non sei tu". Ecco, per evitare episodi del genere basterebbe dare un'occhiata al calendario sul sito della Camera Nazionale della Moda. Lì sono presenti tutti i fashion show aperti al pubblico. Non è possibile, infatti, acquistare i biglietti per gli eventi. Chi non è uno degli addetti ai lavori del fashion system può comunque sperare in un colpo di fortuna, oppure, a proprio rischio e pericolo, affidarsi ai trucchetti di TikTok.