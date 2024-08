video suggerito

Come fanno le atlete del nuoto sincronizzato a non bagnarsi i capelli in acqua Le atlete del nuoto artistico quando gareggiano hanno i capelli perfettamente acconciati, immobili, ordinati. Sembrano incollati sulla testa: ed è davvero così. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, World Aquatics Championships 2024

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Siamo entrati nel vivo delle Olimpiadi di Parigi 2024. L'Italia si sta facendo valere: nel medagliere olimpico spiccano 7 ori al momento, più 10 agenti e 5 bronzi. Ci si aspettano grandi cose anche dalla squadra del nuoto artistico, lo sport delle coreografie e delle acrobazie acquatiche. Le gare si disputeranno al Paris Aquatics Centre dal 5 al 10 agosto. Si comincia con prova routine tecnica (tema disco dance): in vasca scenderanno le azzurre Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino, capitanate da Enrica Piccoli. Per lei è la seconda Olimpiade, dopo il quinto posto con la squadra a Tokyo 2021; è invece la terza per Linda Cerruti, dopo Rio 2016 e Tokyo 2021. Per tutte le altre Parigi 2024 segna l'esordio. Ma come fanno le atlete del nuoto sincronizzato ad avere sempre delle acconciature impeccabili in piscina, con i capelli raccolti in uno chignon che non si bagnano mai?

Europei Roma 2022: medaglia d'argento per l'Italia nel sincronizzato libero a squadre

Il segreto delle atlete del nuoto artistico

Le atlete si sottopongono a un rituale meticoloso e anche un po' doloroso, per poter entrare in piscina e gareggiare senza che l'acqua rovini i capelli e non li sposti sul viso. Serve molta pazienza per ottenere il risultato: i capelli devono risultare in ordine, perfettamente aderenti alla testa, come se fossero incollati. Questo effetto è merito di una generosa quantità di un prodotto specifico che viene steso sulla chioma: si va a creare una sorta di calotta protettiva dura e rigida, un involucro che poi bisogna rimuovere pezzo per pezzo aiutandosi con una spazzola, staccando via le varie parti. Questo strato protettivo è essenziale per esibirsi. La sostanza che viene usata non è semplice gel: è la gelatina alimentare o colla di pesce impastata con acqua calda. Tra l'altro, questi capelli "incollati" si prestano molto bene ai video ASMR, una tipologia virale sui social. Daniella Ramirez, un'atleta del team statunitense di Artistic Swimming, ne ha realizzati diversi su TikTok, documentando la sua routine pre gara.