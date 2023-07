Chiara Ferragni sfoglia l’album dei ricordi: com’era nelle foto di dieci anni fa Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram un carosello di foto che la ritraggono dal 2013 al 2016, quando portava i capelli rossi e andava a cavallo (lasciando i fan a bocca aperta)

A cura di Beatrice Manca

Con quasi 30 milioni di follower, Chiara Ferragni è una delle indiscusse regine di Instagram. L'imprenditrice digitale ha trovato nel social di casa Meta un terreno fertile per far crescere la sua attività (partita dal blog The Blonde Salad). Ma chi si ricorda del suo esordio sulla piattaforma? La sua prima foto risale a più di dieci anni fa ed è stata pubblicata nel 2012. Da allora sono cambiate moltissime cose: il successo internazionale, il matrimonio con Fedez, l'arrivo dei figli Leone e Vittoria. La sua famiglia intanto cresce sempre di più: la sorella Francesca sta per sposarsi e Chiara Ferragni ha partecipato all'addio al nubilato in Grecia. Forse in un momento di nostalgia, al rientro a Milano l'influencer ha voluto sfogliare l'album dei ricordi su Instagram pubblicando un carosello di foto dal 2013 al 2016.

Chiara Ferragni con i capelli rossi nelle foto di dieci anni fa

L'imprenditrice digitale ha aperto l'album dei ricordi pubblicando su Instagram alcune foto che la ritraggono molto più giovane: era già famosa, sì, ma non aveva ancora avviato l'azienda Chiara Ferragni Brand e non era ancora l'icona internazionale che conosciamo oggi. Il suo aspetto, però, è cambiato pochissimo negli anni: la vediamo in alcuni sofisticati ritratti in bianco e nero e con look che seguivano le tendenze degli anni Dieci, tra cui i top in pizzo e le felpe ‘Bieber'. La differenza maggiore forse sono i capelli, che all'epoca portava ramati: oggi siamo abituata a vederla biondissima, ma Chiara Ferragni è una rossa naturale.

Chiara Ferragni via Instagram

Chiara Ferragni e le foto a cavallo

Tra le foto che più hanno colpito i fan c'è sicuramente uno scatto in abito da sera con maxi scollatura e una foto in versione cavallerizza, mentre è in un maneggio. Negli anni non è cambiato solo lo stile nel vestire, ma anche quello del make up: portava le sopracciglia più scure e il make enfatizzava soprattutto lo sguardo. "Quanti di noi mi seguivano già?" ha chiesto Chiara Ferragni ai fan. Le risposte non sono tardate ad arrivare: alcuni le consigliano di tornare al castano ramato sui capelli, altri si dicono esterrefatti di quanto poco sia cambiata in quasi dieci anni.

Chiara Ferragni nelle vecchie foto

Chissà cosa ha provato lei rivedendosi nelle vecchie foto: la soddisfazione di aver creduto in se stessa e di vedere ripagati tutti i suoi sforzi, forse mista a un pizzico di tenerezza per la ragazza che inseguiva i suoi sogni. Probabilmente avrà sorriso di qualche scelta di look o di qualche posa imbronciata, ma una cosa è certa: ora Chiara Ferragni è più felice che mai e non ha alcuna intenzione di fermarsi qui.