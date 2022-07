Chiara Ferragni senza trucco: in vacanza al mare mostra le lentiggini sul viso Chiara Ferragni è in Salento con Fedez e si sta godendo il relax tra gite in barca e tintarella. Per andare in barca ha rinunciato al trucco, non avendo paura di mostrarsi al naturale con le lentiggini sul viso in vista.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sta passando il weekend in Salento: ha approfittato di alcune performance live del marito Fedez per concedersi una vacanza all'insegna del relax in una splendida masseria di Otranto. Ha lasciato i figli Leone e Vittoria a casa con i nonni ed è partita per la Puglia con un gruppo di amici (tra loro c'è anche Tananai). Come sta trascorrendo le giornate? Tra bagni in piscina, pranzi a base di prodotti tipici e gite in barca. Quale migliore occasione di questa per rinunciare al make-up? L'imprenditrice non ha avuto paura di immortalarsi in versione acqua e sapone, dimostrando che la sua bellezza è naturale al 100%.

Chiara Ferragni, le foto al naturale

Ieri Chiara Ferragni insieme a Fedez e agli amici ha noleggiato una barca a Gallipoli e si è goduta il mare cristallino del luogo, non perdendo occasione per condividere tutto sui social. Per l'occasione ha indossato un bikini arancione di Calzedonia, completando il look balneare con degli shorts in tinta di Etro, un modello a vita bassa decorato con l'iconica stampa Paisley. Il dettaglio che ha attirato maggiormente le attenzioni dei fan? Si è immortalata "al naturale" con il viso libero dal make-up, così da rivelare le lentiggini su naso e guance che diventano decisamente più evidenti con l'abbronzatura.

Chiara Ferragni senza trucco

Leggi anche Chiara Ferragni in versione bondage al Love Mi: abbina il look griffato ai guanti di pelle stringati

Come sono i capelli naturali di Chiara Ferragni

Siamo sempre stati abituati a vedere Chiara Ferragni con i capelli lisci oppure con dei boccoli realizzati con piastra e phon, ma durante la giornata passata in barca ha cambiato registro. Ha infatti detto temporaneamente addio alle pieghe sofisticate e ha lasciato la chioma "al naturale". L'ha bagnata con l'acqua di mare e, complice la salsedine, è apparsa con delle adorabili beach waves dallo stile sauvage. L'imprenditrice ha poi raccolto tutti gli scatti in un album pubblicato su Instagram, realizzando una sorta di prima e dopo la mattinata passata al mare. Così facendo ha lasciato trionfare la sua bellezza acqua e sapone.