Chiara Ferragni mostra i primi anelli di Baby Vittoria: sono maxi e a forma di unicorno La piccola Vittoria Lucia Ferragni sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. In vacanza in montagna ha sfoggiato i suoi primi anelli, scoprendo di avere la passione per i gioielli colorati e originali.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez stanno trascorrendo le feste di Natale in montagna, è fin dalla vigilia che hanno riunito la famiglia in una meravigliosa location sull'Alpe di Siusi e da allora passano le giornate tra sciate, pranzi in baita e Spa. I veri protagonisti di questa pausa lavorativa non possono che essere i piccoli di casa, apparsi adorabili tra tute da neve, abitini in pieno stile natalizio e cappelli pelosi e originali. Se da un lato Leone è ormai un piccolo ometto che non ha più paura degli sci, Vittoria preferisce passare il tempo con la mamma tra bagni in piscina e giochi. Nelle ultime ore, inoltre, ha scoperto di aver ereditato proprio da lei la passione per i gioielli.

Vittoria indossa gli anelli come la mamma

Vittoria Lucia Ferragni sta crescendo e diventa ogni giorno sempre più adorabile, tanto che le Stories social che la vedono protagonista sono tra le più visualizzate dei genitori. In vacanza in montagna ha spaziato tra completini da Babbo Natale coordinati a quelli di Leone, abitini tartan e maxi tute da neve, apparendo trendy e sofisticata anche se ancora piccolissima. Nelle ultime ore, inoltre, ha scoperto di amare alla follia i gioielli, primi tra tutti gli anelli come quelli di mamma Chiara Ferragni. Sarà perché vuole emularla o perché semplicemente è già una baby diva, ma la cosa certa è che ha ricoperto le manine di coloratissimi e originali bijoux da bambina.

Baby Vittoria con gli anelli

Gli anelli unicorno di Vittoria

Baby V. è una vera star e lo ha dimostrato col suo ultimo look. Pantalacci scuri, maglioncino rosa confetto con le ruches sulle spalle, bavaglino della Chiara Ferragni Collection e codine laterali: la secondogenita dei Ferragnez è già trendy a poco più di un anno. A fare la differenza nel suo outfit sono stati però gli anelli variopinti a forma di unicorno. Le sono piaciuti così tanto che ne ha indossati tre diversi, tutti maxi e multicolor. Mentre stava scegliendo l'ennesimo gioiello da aggiungere al look, mamma Chiara l'ha però fermata sottintendendo che ne aveva già troppi. Da grande diventerà una diva come l'imprenditrice? L'unica cosa certa è che ha già stile da vendere.