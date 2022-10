Chiara Ferragni, il look da pilates è blu elettrico: in autunno indossa le Birkenstock di velluto Chiara Ferragni ha ricominciato a praticare pilates ma, nonostante abbia passato la macchinata alle prese con esercizi e attrezzi, non ha rinunciato allo stile. Sui social ha mostrato il suo adorabile outfit da allenamento con delle preziose Birkenstock di velluto.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni si è potuta finalmente dedicare alla cura di se stessa dopo aver passato l'ultimo mese tra sfilate delle Fashion Week, impegni lavorativi e dolci weekend in famiglia. È tornata a praticare pilates per la prima volta dopo le vacanze estive e lo ha fatto senza rinunciare allo stile. Chi ha detto che in palestra non si possono indossare capi trendy e griffati? L'imprenditrice ha dimostrato il contrario, mostrandosi alle prese con attrezzi ed esercizi in versione sporty e glamour. La chicca del suo outfit da allenamento? Le scarpe: ha infatti indossato le iconiche Birkenstock ma rivisitate in una versione invernale e soprattutto preziosa.

Il completo sportivo di Chiara Ferragni

Siamo sempre stati abituati a vederla super glamour tra eventi mondani e appuntamenti professionali ma nelle ultime ore Chiara Ferragni ha cambiato registro. Sui social ha voluto mostrare il look scelto per darsi al pilates ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, è tutt'altro che "sciatto" e improvvisato. Ha puntato sul blu elettrico con un completino sporty della sua Chiara Ferragni collection. Ha abbinato un paio di leggings a vita alta in tessuto lucido a un reggiseno sportivo in tinta, per la precisione un modello con un audace taglio cut-out sul seno. Per uscire e affrontare il freddo, però, ha pensato bene di coprirsi con un maglioncino bianco di pelo (sempre della sua linea di abiti).

Le Birkenstock firmate da Manolo Blahnik

Quanto costano le Birkenstock griffate di Chiara Ferragni

A fare la differenza nell'outfit da palestra di Chiara Ferragni non è stata solo la collana d'oro a catena di Tiffany&Co, l'imprenditrice ha sfoggiato anche un altro accessorio decisamente prezioso. Di cosa si tratta? Delle scarpe, ovvero le Birkenstock nate dalla collaborazione del brand con Manolo Blahnik. I classici sandali Arizona a doppia fascia sono stati rivisitati dallo stilista in una versione lussuosa che ha mixato chic e comfort, il risultato è stato una calzatura con tomaia in velluto e fibbie ricoperte di cristalli perfetta per aggiungere un tocco prezioso agli outfit sportivi e casual. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale del marchio i sandali vengono venduti a 595 euro.