Chiara Ferragni, gli accessori dell’autunno 2023 sono con stampe a effetto cocco Tra gli impegni in ufficio e il compleanno di mamma Marina Di Guardo, Chiara Ferragni sfoggia un look con un tocco vintage.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Anche con l'arrivo del freddo, Chiara Ferragni non rinuncia mai a un tocco di stile. Dopo un weekend trascorso a Firenze, l'influencer si sta divertendo con i preparativi per la sera di Halloween per rendere magica e speciale la serata per Leone e Vittoria: come ogni anno, non è mancata la tradizionale foto con i costumi di famiglia. Oltre a tutto questo, l'imprenditrice si destreggia tra impegni lavorativi a Milano e il compleanno di mamma Marina Di Guardo. Per questa occasione Ferragni ha indossato un look che rispecchia uno dei trend dell'autunno 2023.

La tendenza cocco spopola nell'autunno 2023

Nel look scelto per il compleanno della madre Marina Di Guardo, Chiara Ferragni indossa un maxi coat e una borsa entrambi in pelle effetto cocco. In questo autunno, infatti, tornano a spopolare gli accessori in ecopelle con questa stampa che sembra realizzata in vera pelle di coccodrillo ma in realtà non lo è.

Chiara Ferragni con stampe a effetto cocco

Si tratta di modelli o in pelle o in finta pelle con una texture che ricorda la vera pelle di coccodrillo, usata da molti designer ancora oggi ma criticata dalle associazioni animaliste come Peta. Dunque, la scelta di puntare sulla stampa cocco è un tentativo di rendere sostenibile, o quanto meno più sostenibile, un trend molto in voga negli ultimi anni.

Leggi anche I Ferragnez preparano il trasloco: gli accessori odiati da Chiara che Fedez porterà nella nuova casa

Bouba bag medium in pelle stampa coccodrillo di Max Mara

Dopo il boom negli anni '50/'60 e un ritorno negli anni '80, gli accessori tornano a popolare le collezioni Autunno/Inverno 2023-2024 attualmente esposte nelle vetrine. Tra i brand che hanno riportato in passerella gli accessori con stampa cocco troviamo Stella McCartney, paladina della moda sostenibile, che ha realizzato una pochette nera in ecopelle con texture a effetto cocco. Oltre alla designer inglese, anche Fendi e Ysl hanno realizzato delle borse con lo stesso motivo.

Borsa Hobo in pelle effetto cocco Saint Laurent

Il look di Chiara Ferragni

L'influencer, sempre al passo con i trend di stagione, indossa due capi a effetto cocco. La texture è la stessa sia nella borsa che nel maxi giaccone vintage, che ricorda molto quelli in voga negli anni 60. Il maxi coat è il Jackie croc-effect, realizzato in eco pelle, di The Frankie Shop ed è perfetto per dare al proprio outfit un tocco vintage.

Il total look

La borsa, invece, è una delle più trendy della stagione: si tratta della Bouba bag medium in pelle stampa coccodrillo di Sportmax: un vero gioiello di design nonché un esempio di scultura da indossare.

Jackie croc–effect coat – brown di The Frankie Shop

La medium bag a mano di MaxMara è in vera pelle ma non di coccodrillo: l'effetto è dato solo da una stampa. La maxi cornice in legno con parte interna in ottone satinato impreziosisce l'accessorio rendendolo senza tempo. Il look poi è smorzato da un paio di jeans Saint Laurent e un altro accessorio trend d'autunno: gli UGG platform sabot, indossati recentemente anche da Belen Rodriguez.