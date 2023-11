Chiara Ferragni e il book di quando aveva sedici anni: le prime foto come modella Una giovane Chiara Ferragni gioca con l look e gli hairstyle davanti alla fotocamera: il book fotografico mostra i suoi inizi come modella.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Forse non tutti sanno che Chiara Ferragni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda quando era giovanissima, a soli 16 anni. Impegnata con il trasloco nella nuova lussuosissima casa, l'influencer si è persa tra le vecchie foto scovando un dolce ricordo di quando era una solo un'adolescente.

Una delle foto del book mostrate da Chiara Ferragni nelle storie

Chiara Ferragni, il book con le prime foto a sedici anni

In un vecchio album dalla copertina blu in pelle è conservato uno dei primi book fotografici (rigorosamente analogico) di Chiara Ferragni. La passione per il mondo della moda era già scoppiata nei primi anni dell'adolescenza, ma l'imprenditrice digitale allora sognava una carriera come modella. In un post su Instagram Ferragni posta cinque degli scatti contenuti nel book.

Uno degli scatti del book di Chiara Ferragni

Capelli riccioli biondi (come mamma Marina Di Guardo) e un maxi dress nero che lascia la schiena scoperta. Chiara Ferragni mostra così ai suoi followers alcuni scatti di quando era solo una liceale. Fotogenica come oggi, lo sguardo di Ferragni adolescente lascia intravedere tutta la spontaneità di chi sta muovendo i primi passi nel mondo degli adulti.

Chiara Ferragni con un’acconciatura liscia e riga di lato

Tra i vari scatti postati l'allora sedicenne esibisce un hairstyle liscio e la riga di lato, in pieno stile anni Duemila: un trend che spopolava tra le adolescenti che riprendevano l'acconciatura di Avril Lavigne e le altre.

Chiara Ferragni posa il suo book da modella

L’imprenditrice a sedici anni

L'ultimo scatto sembra quasi attuale: una giovanissima Ferragni indossa la maglia bianca e azzurra dell'Argentina in versione cardigan. Proprio il trend delle t-shirt delle squadre di calcio indossate da creator e influencer è stato ripreso dalla 36enne e da tantissime altre star come Kim Kardashian. Che il book realizzato dalla giovane Chiara Ferragni sia stato profetico per le centinaia di scatti che avrebbero accompagnato la sua carriera da imprenditrice digitale?