Chiara Ferragni con la t-shirt di Cher: il look “nostalgico” per andare a prendere Leone a scuola Chiara Ferragni ha puntato tutto sull’effetto nostalgia per la sua recente scelta di stile. Per andare a prendere Leone a scuola ha infatti indossato una t-shirt di Cher.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è l'imprenditrice italiana più famosa al mondo: nel giro di pochi anni è riuscita a conquistare non solo i social ma anche l'universo fashion con un brand tutto. Nell'ultimo anno, inoltre, ha anche debuttato in tv, dando prova di nascondere un grande talento da presentatrice. Insomma, Chiara sembra riuscire a trasformare in oro tutto ciò che tocca ma non per questo ha perso la sua "umanità", anzi, su Instagram ci tiene a rivelare ogni dettaglio "normale" della vita quotidiana in casa Ferragnez, dai momenti senza trucco ai dolci risvegli coi bambini. Ieri, ad esempio, è andata a prendere Leone a scuola e lo ha fatto con un look dall'animo "nostalgico".

Chiara Ferragni e l'effetto nostalgia

Solo chi ha vissuto negli anni '80 e '90 può capire davvero cos'è l'effetto nostalgia, quel desiderio di "sbloccare" i propri ricordi attraverso un abito o un accessorio risalente a quell'epoca. Chiara Ferragni conosce bene quella sensazione ed, essendo molto legata alla sua adolescenza, spesso ripropone foto del passato e look moderni ma ispirati a quel periodo storico (magari servendosi anche di qualche chicca che aveva conservato nell'armadio). Ieri lo ha fatto ancora: per andare a prendere Leone a scuola ha indossato una t-shirt bianca oversize decorata con la stampa di Cher sul petto. Capelli lunghi e fluenti, minidress di paillettes e gambe in mostra: in quanti ricordano l'iconica cantante in questa versione?

Chiara Ferragni con la t–shirt di Cher

Il look casual di Chiara Ferragni

Sebbene Chiara sia apparsa a perfetto agio nella t-shirt "nostalgica" di Cher, probabilmente non l'ha rispolverata dal suo armadio, a prestargliela è stata l'amica Chiara Biase (che è stata taggata nella Stories con estremo orgoglio). Per completare il tutto l'imprenditrice ha rinunciato agli accessori sofisticati e ha puntato tutto sullo stile casual. Jeans skinny alla caviglia, sneakers bianche e calzettoni a vista, l'unico dettaglio griffato era la borsetta, la Arcadie in nappa matelassé beige di Miu Miu (prezzo 2.300 euro). Per l'estate alle porte Chiara riuscirà a lanciare il trend delle stampe ispirate agli anni '90?

