Chiara Ferragni, come nasce un look da red carpet: dalla styling board alle foto al buio Come fa Chiara Ferragni ad apparire sempre perfetta su un red carpet? A rivelarlo è stata una delle assistenti dell’imprenditrice, che sui social ha mostrato i segreti dei suoi look.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è la donna del momento e riesce a "trasformare in oro" tutto ciò che tocca. Ha dimostrato di avere un enorme talento come imprenditrice, influencer e da qualche mese anche come conduttrice, conquistando sia il mondo dei social che della tv. Qual è il segreto delle sue sempre impeccabili apparizioni pubbliche? A rivelarlo è stata una delle sue assistenti, che sui social ha rivelato passo dopo passo come nasce un look da red carpet. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'abito, sul make-up e sull'acconciatura scelta per un'occasione importante come i CNMI Sustainable Fashion Awards 2023 (andati in scena la scorsa domenica).

Cos'è la styling board di Chiara Ferragni

Si chiama Maria Sheila Miani ed è la talent e communication specialist che fa parte del team di Chiara Ferragni. È stato proprio a lei che l'imprenditrice ha chiesto di creare un reel sulla sua emozionante esperienza ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2023, concentrandosi soprattutto sui preparativi da red carpet. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la cosiddetta "styling board", da lei definita il "sogno che diventa realtà di ogni fashion victim", di cosa si tratta? Di una sorta di lavagna su cui lo stylist Fabio Maria Damato indica tutti i dettagli dei look di Chiara, dalle foto di prova con l'abito scelto agli still dei capi e degli accessori (scarpe, collant e borse comprese), fino ad arrivare alle ispirazioni in fatto di make-up e acconciature.

La styling board

Chiara Ferragni, il segreto delle sue foto perfette

L'assistente di Chiara ha poi rivelato anche il trucco di cui il team dell'imprenditrice si serve regolarmente per realizzare delle foto social perfette. Poco prima dei Sustainable Fashion Awards ha posato sullo sfondo delle ante dell'armadio del suo camerino ma nessuno lo avrebbe mai detto, il motivo? È stata fotografata al buio ma col flash, così da far apparire lo sfondo scuro e il suo look super luminoso. Solo una volta terminato lo shooting Chiara è uscita e si è diretta verso il red carpet, lasciandosi immortalare per degli scatti ufficiali. Insomma, dietro i "semplici" outfit dell'imprenditrice c'è un lavoro infinito (e forse è proprio questo il motivo del suo successo mondiale).