Chi è Tanner Leatherstein, il creator che distrugge borse da 3mila dollari sui social Un creator ed esperto di pellame è diventato virale sui social perché distrugge borse di lusso: chi è Tanner Leatherstein, il tiktoker che racconta quanto vale davvero un prodotto.

A cura di Arianna Colzi

Tanner Leatherstein

Sui social Tanner Leatherstein è una star. Quasi un milione di followers e decine di migliaia di interazioni per il creator che è diventato celebre in tutto il mondo. Il motivo? Distrugge borse di lusso in video che vengono poi postati su Youtube, TikTok e Instagram. Ci sono video che lo ritraggono mentre distrugge una clutch di Prada da 2mila euro prima e altri nei quali Volkamn Yilmaz, vero nome di Leatherstein, smantella l'iconica suola rossa di Christian Louboutin. Ma cosa cosa spinge Leatherstein a distruggere capi cosi costosi?

Un modello analizzato da Leatherstein

Chi è il creator che smantella borse e scarpe di lusso

Leatherstein è stato intervistato anche dal New York Times, a dare la misura del fenomeno mediatico che è diventato. Nella lunga intervista il creator racconta cosa lo ha spinto a creare i video che lo hanno reso celebre: mostrare agli utenti la qualità dei materiali e della lavorazione. Yilmazn, 37 anni, abita a Dallas ma è di origine turca, Paese dove i suoi genitori avevano una conceria nella quale ha lavorato per anni. Durante gli anni dell'università, si è recato in Cina e in Turkmenistan dove ha approfondito i meccanismi di esportazione e lavorazione della pelle. Nel 2009 arriva negli Stati Uniti con la green card e poco tempo dopo fonda il suo brand di leather goods Pegai. Nel frattempo da autodidatta studiava design.

La spinta per creare contenuti che entrano nel vivo della qualità di un prodotto è arrivata dagli amici, che spesso gli chiedevano di controllare la qualità dei loro capi in pelle. Ora Tanner Leatherstein ha una piattaforma online che fa da base per la produzione dei suoi video:così è nata l'idea di destrutturare borse e scarpe e analizzare anche il ricarico che il brand fa sul costo di produzione. "I margini di guadagno che sono alla base del business del lusso sono ancora sconvolgenti per molte persone".

Una borsa di Michael Kors

Ora Tanner Leatherstein è famoso per essere il creator che distrugge le borse. Tutto però è partito da una valigetta di Louis Vuitton. "Louis Vuitton è uno dei marchi di pelle più famosi al mondo, ma molti non sanno che il materiale dell'iconico monogramma LV è in realtà tela". Il primo video diventato virale è stato quello in cui Leatherstein distrugge un piccolo portafoglio di Chanel da 1.200 dollari. Da quel momento in poi, le richieste di smembrare (e analizzare) altri beni in pelle sono arrivate senza sosta da i suoi followers.

Quanto vale davvero un oggetto di lusso

Oltre a smembrare borse e oggetti di lusso, Leatherstein svolge una serie di video che definisce luxury reviews, ossia recensioni riguardo capi iconici delle Maison più famose. Ne analizza i costi, i ricarichi e si addentra dentro i meccanismi di produzione raccontandoli a quasi 2 milioni di utenti online. Come racconta il creator, molte persone guardano i video perché amano il lusso, la moda e vogliono capire come nascono i prodotti di qualità.

L'analisi di un prodotto Hermès

Come racconta al New York Times, nella sua esperienza ormai decennale Tanner Leatherstein si è fatto un'idea dei brand e dei prodotti che davvero valgono le cifre astronomiche a cui vengono venduti. "Bottega Veneta utilizza pellami incredibili e ho realizzato tre o quattro video sui loro bellissimi prodotti. Mi piace molto un marchio scozzese chiamato Strathberry. Realizza i suoi prodotti a Ubrique, una piccola città in Spagna dove marchi come Loewe e Dior producono i loro prodotti. Coach è piuttosto buono e i suoi prodotti hanno un range di prezzo accessibile".

Una borsa Coach analizzata da Leatherstein

La sua filosofia lo ha portato a rifiutare anche collaborazioni con brand di lusso che lo avevano contattato, tuttavia alcune Maison hanno inviato dei loro prodotti affinché venissero analizzati dal creator turco. Rimanere indipendente, però, è un fattore determinante per la credibilità di un creator, soprattutto se analizza e valuta la qualità di prodotti così rinomati.