Chi è Alexandra di Hannover: l’unica figlia di Carolina di Monaco ad avere un titolo nobiliare Figlia della principessa monegasca e di Ernst August di Hannover, la sorella di Andrea, Charlotte e Pierre Casiraghi non ama stare sotto i riflettore. Molto riservata ha una passione per la moda ed è sicuramente una giovane reale da tenere d’occhio.

Per quanto Charlotte Casiraghi lo sembri, non è una principessa. I primi tre figli di Carolina di Monaco, infatti, non posseggono titoli nobiliari in quanto figli di Stefano Casiraghi, di estrazione alto-borghese, ma non nobile. Ma la sorella del principe Alberto, dopo la prematura scomparsa del suo grande amore, che fu vittima di un drammatico incidente nautico, si risposò con Ernst August di Hannover, principe di un'importante casata nobiliare germanica. Nel 199 nacque la loro unica figlia Alexandra di Hannover, unica a potersi far chiamare principessa (ma anche Duchessa di Brunswick e Lüneburg e Principessa di Gran Bretagna e Irlanda). Il matrimonio tra i due dovette essere autorizzato dalla regina Elisabetta II, in quanto risultava nella linea di successione al trono britannico.

Chi è Alexandra di Hannover

Alexandra Charlotte Ulrike Maryam Virginia è nata il 20 luglio del 1999 a Vöcklabruck, in Austria, pochi mesi dopo il matrimonio dei suoi genitori. La coppia, infatti, si era sposata segretamente il 23 gennaio 1999, lontano dai flash dei paparazzi. La bambina è stata sempre tenuta lontana dalla stampa, trascorrendo i suoi primi anni di vita nella periferia di Parigi per poi trasferirsi a 10 anni nel Principato di Monaco, dove ha frequentato la scuola. Sceglie gli Stati Uniti per proseguire gli studi, e sfuggire all'attenzione della stampa, che non è ancora riuscita a scoprire molto della più piccola dei figli di Carolina. Frequenta la Columbia University, dove studia Scienze politiche e Filosofia e ha un passato da pattinatrice sul ghiaccio, rappresentando il Principato monegasco alle Olimpiadi giovanili europee. La principessa è molto legata ai fratellastri, sia materni (Andrea, Charlotte e Pierre Casiraghi), che paterni (Ernst August e il principe Cristiano di Hannover) e al momento fa coppia fissa con Ben-Sylvester Strautmann giocatore di basket e DJ.

Lo stile di Alexandra di Hannover

Viso acqua e sapone, Alexandra di Hannover ha una certa passione per la moda. La principessa è stata vista sul front row delle sfilate fin da piccola, quando nel 2011 partecipò alla passerella di Karl Lagerfeld per Chanel assieme alla madre Carolina (grande amica del Kaiser della moda). Uno stile impeccabile, che è sicuramente di famiglia, degna erede di nonna Grace Kelly, Alexandra di Hannover ha partecipato ieri alla festa nazionale monegasca con un mini dress firmato Celine. Nell’unica intervista che ha rilasciato alla rivista Telva , ha raccontato che il suo sogno è quello di dedicarsi al mondo dell’arte o della moda. Sicuramente è una royal da tenere d'occhio.