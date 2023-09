Charlize Theron dice addio ai tacchi a spillo, sul red carpet sfila con infradito bassi Un look scintillante ma senza rinunciare a un sandalo basso e confortevole. È così che l’attrice si è mostrata sul red carpet.

Charlize Theron ci insegna che per essere eleganti non c'è bisogno di tacchi vertiginosi o di fastidiosi décolléte. Così, l'attrice e modella protagonista di spot iconici come quelli per il marchio Martini o Dior, ha scelto sandali bassi per l'inaugurazione della Breitling Meatpacking Boutique a New York. L'avrà fatto per la comodità? O per tenere il passo con un'agenda fitta di impegni? Per lei, sicuramente, l'evento inaugurale è iniziato con il piede giusto.

Il look scintillante di Charlize Theron

Il top trasparente è completamente ricoperto di perle, tanto che Charlize, in un post su Instagram dove mostra il look firmato Givenchy, scrive: "Pearl's night out". L'effetto vedo non vedo viene smorzato da una giacca oversize, un capo abilmente abbinato a una maxi gonna nera di seta.

Charlize Theron in Givenchy all’inaugurazione della Breitling’s Meatpacking boutique

È facile pensare che a catalizzare l'attenzione sarebbero stati proprio il top, i gioielli o l'orologio (d'altronde Breitling è un'azienda di orologi) ma così non è stato. I veri protagonisti del look? Quei sandali bassi dal tocco casual che non sminuiscono affatto lo stile chic di Theron.

Charlize Theron in una posa che mette in mostra il sandalo basso

Gli anelli dell'attrice, brillanti e luminosi proprio come il top che indossa, sono firmati Ana Khouri. La designer brasiliana realizza sempre gioielli in edizioni limitata dalle forme sinuose e non perfettamente geometriche.

Charlize Theron con i gioielli Ana Khouri

La scelta di un trucco leggero e luminoso

Charlize Theron sfoggia un make up radioso e leggero, un look nude tanto caro anche a Chiara Ferragni. Le sopracciglia curate e pettinate verso l'alto, la palette degli ombretti rosa perlato, l'incarnato che rimane luminoso e le labbra delicate. Un effetto chiamato bonne mine e firmato Kate Lee. La makeup artist ha tra le sue clienti anche Kristen Stewart, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Nicola Peltz Beckham, Taylor Russell e Keira Knightley.

Il make up dai toni neutri realizzato dalla make up artist Kate Lee

L'attrice è sempre stata bionda, tranne una breve parantesi in cui si fece bruna, ed è fan dei tagli corti. Per l'inaugurazione del Breitling Meatpacking Boutique, la sua hairstylist Jenny Cho ha creato per lei un look con capelli legati in una coda bassa dove a rimanere ribelle solo un po' il ciuffo.