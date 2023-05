Charlize Theron conquista Roma: alla prima di Fast X sfila con abito vestaglia e reggiseno Charlize Theron ha sfilato di fronte al Colosseo per la prima del decimo capitolo di Fast&Furious indossando un abito a rete sensuale e glamour.

A cura di Beatrice Manca

Con il monumento più famoso di Roma sullo sfondo, Charlize Theron ha incantato il pubblico nel press tour del film Fast X, ultimo capitolo della saga cinematografica di Fast&Furious. Alla prèmiere italiana del film, Charlize Theron è apparsa con un abito a rete con maxi spacco centrale e reggiseno in vista, dimostrando di essere la diva più audace e camaleontica dei red carpet.

Il nude look di Charlize Theron a Roma

Charlize Theron torna a cinema per Fast&Furious 10 (Fast X) e dimostra di non aver paura di prendersi dei rischi sul red carpet. In una suggestiva passerella nel cuore di Roma l'attrice, 47 anni, ha indossato un abito a rete nero a maniche lunghe semi trasparente, abbottonato solo nella parte centrale: la profonda scollatura e lo spacco centrale rivelavano la lingerie coordinata a vista, precisamente una bralette a vista e un paio di shorts.

Charlize Theron in Dior Haute Couture

L'abito di Charlize Theron è un modello della collezione Haute Couture Primavera/Estate 2023 di Dior. Theron lo ha abbinato a pump in vernice nera e un basco in similpelle che aggiungeva un tocco parisiénne all'insieme.

Dior Haute Couture

La prima di Fast X a Roma

Il decimo capitolo della saga si chiama, appunto, ‘FAST X Road To Rome‘. Alla prima italiana Charlize Theron era in ottima compagnia: accanto a lei c'erano le colleghe Michelle Rodriguez ed Helen Mirren, Brie Larson e Rita Moreno, ma anche il tiktoker Khaby Lame e Rosie Huntington-Whiteley. La data da segnare sul calendario è il 18 maggio, quando la pellicola debutterà nelle sale italiane.