Charlene di Monaco rompe le regole: alla cena di gala con l’abito in pelle La principessa Charlene di Monaco negli anni ci ha abituato a molte sorprese di stile e accenti dark, ma la sua ultima uscita pubblica ha aperto un dibattito.

A cura di Beatrice Manca

Alberto e Charlene, foto d’archivio

Dopo una breve assenza dalle scene, Charlene di Monaco è tornata in pubblico per una serie di impegni ufficiali. La principessa monegasca, come sempre, ha dato prova di aver maturato uno stile sofisticato: ha indossato un tailleur candido per una visita alla fondazione Mandela insieme al principe Alberto, poi ha scelto un abito da sera scintillante per la tradizionale cena della candele. Ma c'è un look che ha fatto molto discutere: si può indossare un abito in vinile a una cena di gala?

Il look dark di Charlene di Monaco alla serata di gala

Il principe Alberto è stato invitato, insieme alla consorte, a una serata di gala al Club Allemand International. Un evento che richiedeva un particolare dress code: il principe Alberto ha optato per un completo con giacca satinata bianca e papillon nero mentre Charlene, al suo fianco ha indossato un abito nero lungo fino ai piedi, smanicato e fluido. La scollatura del vestito era impreziosita da un leggero gioco di trasparenze e inserti geometrici. La particolarità? Le applicazioni del vestito in pelle verniciata creavano un effetto vinile molto rock.

L’abito Akris di Charlene di Monaco (foto via Pinterest)

Chi è lo stilista preferito di Charlene di Monaco

L'abito era firmato Akris e appartiene alla collezione Autunno/Inverno 2020. In molti, sui social, hanno giudicato come poco appropriato a una serata di gala. Così, a un paio di giorni di distanza, la principessa è corsa ai ripari: per un evento a Montecarlo ha scelto un abito lungo con ricami scintillanti e inserti semitrasparenti. Una scelta molto più ‘tradizionale', sempre firmata Akris: la casa di moda svizzera veste Charlene dai tempi del fidanzamento e, nel corso degli anni, è sempre stata l'alleata discreta della principessa. Il segreto del successo? Abiti senza tempo, eleganti ma confortevoli, e qualche rischio calcolato. Come un abito in pelle a un evento di gala!