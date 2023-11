Chanel Totti incontra Chiara Ferragni: per il party di gala cambia look e sfoggia il caschetto lungo Chanel Totti ha partecipato al cocktail party organizzato da Chiara Ferragni a Roma per l’inaugurazione del suo nuovo store. Per l’occasione ha cambiato look, apparendo trendy e sbarazzina con un adorabile caschetto lungo.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera Roma è stata illuminata dal cocktail party organizzato da Chiara Ferragni per l'inaugurazione del nuovo store del suo brand in via del Babuino. L'evento si è tenuto nel lussuoso Hotel De Russie ed è stato letteralmente "invaso" dalle star simbolo del mondo dello spettacolo italiano, da Elena Sofia Ricci a Francesca Fagnani, fino ad arrivare a Laura Chiatti e a Ferzan Ozpeteck. Sebbene la protagonista indiscussa fosse l'imprenditrice, apparsa meravigliosa in un abito di paillettes rosse perfetto per Natale, ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Chanel Totti, che ha partecipato alla festa insieme a Melissa Monti, fidanzata del fratello Cristian: ecco cosa ha indossato per l'esclusiva serata di gala.

Chanel Totti in giacca e jeans al cocktail party

L'avevamo lasciata alle prese con la consegna di un lussuoso regalo al fidanzato Cristian Babalus (al quale ha donato un'auto sportiva per 24h), oggi ritroviamo Chanel Totti posare accanto all'imprenditrice italiana più famosa al mondo. Sebbene abbia solo 16 anni, la figlia di Ilary Blasi sui social è già seguitissima, tanto da contrare oltre 400.000 followers.

Chanel Totti e Melissa Monti

Non sorprende, dunque, che sia super attiva nella vita mondana della Capitale, tanto da essere riuscita a entrare nella lista degli ospiti del party di Chiara Ferragni insieme alla "cognata" Melissa Monti. Le due hanno documentato la loro esperienza su Instagram, scattandosi selfie e lasciandosi immortalare sullo sfondo dei maxi led con il logo del brand di Chiara.

Chanel e Melissa con Chiara Ferragni

Il nuovo taglio di capelli di Chanel Totti

Cosa ha indossato per la serata di gala Chanel Totti? Niente abiti da sera o look formali, ha preferito puntare tutto sullo comodità mixando casual e glamour. La figlia di Ilary ha infatti abbinato un paio di jeans palazzo a semplice t-shirt bianca portata annodata dietro la schiena, così da rivelare l'ombelico.

Il look casual di Chanel

Per completare il tutto ha aggiunto un accessorio considerato per eccellenza il simbolo dell'eleganza: una giacca grigia dal taglio classico ma declinata in una versione oversize. Naturalmente non è mancato il tocco griffato con una borsetta di pelle Chanel. La vera novità, però, sono i capelli: Chanel ci ha dato un taglio netto dicendo addio alle extension e ha sfoggiato un adorabile caschetto lungo con delle onde naturali.