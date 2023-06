Chanel Totti a L’isola dei famosi: make-up come mamma Ilary e top coi cristalli per la finale Chanel Totti è stata l’ospite speciale dell’ultima puntata de L’isola dei famosi, alla quale ha partecipato insieme al fidanzato Cristian Babalus per sostenere la mamma Ilary Blasi. Ecco cosa ha indossato per la sua prima esperienza in tv.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la finale della nuova edizione de L'isola dei famosi, il reality ambientato in Honduras che quest'anno ha visto il trionfo di Marco Mazzoli, il naufrago che è riuscito a sbaragliare la concorrenza col suo animo wild. La protagonista indiscussa del programma, però, è stata la "padrona di casa" Ilary Blasi che, accompagnata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, ha ancora una volta messo in mostra la sua bellezza con un look in pieno stile diva. A seguirla direttamente dalla prima fila degli studi Mediaset c'era un'invitata speciale: la figlia Chanel Totti accompagnata dal fidanzato Cristian Babalus. Ecco cosa ha indossato la 16enne per il debutto in tv.

Chanel Totti, i preparativi per L'isola dei famosi

Fino ad ora Chanel Totti si era tenuta lontana dai riflettori televisivi ma per la finale de L'isola ha fatto un'eccezione. Così come il fratello Cristian qualche settimana fa, anche lei ha fatto visita a mamma Ilary negli studi Mediaset, guadagnandosi diverse inquadrature durante la diretta. I preparativi per il debutto in tv per lei sono cominciati dalle prime ore del mattino quando si è recata in uno dei saloni di Alessia Solidani.

Chanel Totti dal parrucchiere prima de L’isola

Al termine della seduta ha sfoggiato una piega extra liscia che ha messo in risalto il nuovo taglio e un'adorabile manicure bianco latte. Una volta arrivata nel camerino della mamma, ha preso il suo posto alla postazione make-up e si è fatta truccare da Laura Barenghi. Il commento di Ilary? Si è limitata a sottolineare che la figlia le aveva "rubato" il posto.

La nuova manicure di Chanel Totti

Il look di Chanel Totti nella finale de L'isola

Cosa ha indossato Chanel per la finale de L'isola dei famosi? Niente giacche oversize o abiti sportivi che tanto ama, ha puntato tutto su un top strapless, un modello total white con lo scollo a cuore decorato con dei micro cristalli lungo le cuciture.

Chanel Totti prende il posto di Ilary al trucco

Per completare il tutto ha scelto una semplice collanina d'oro a più fili con delle mini foglie pendenti. A fine puntata non ha potuto fare a meno di scattarsi un selfie con la regina del programma, la mamma Ilary Blasi, mettendo in risalto l'incredibile somiglianza che da sempre le contraddistingue. Chanel starà pensando a un futuro nella tv dopo questa esperienza su Canale 5?