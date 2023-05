Cristian Totti con la fidanzata a L’isola dei famosi: Melissa Monti sfida Ilary con la borsa griffata Ieri sera a L’isola dei famosi c’erano degli ospiti speciali: Cristian Totti e la fidanzata Melissa Monti. Quest’ultima ha “sfidato” Ilary Blasi a colpi di stile, ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera è andata in onda la sesta puntata de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 ambientato in Honduras che ormai da anni viene condotto da Ilary Blasi. Al di là delle avventure dei naufraghi, ad attirare le attenzioni è stato il look minimal ma dai dettagli scintillanti della presentatrice. Quest'ultima tra il pubblico aveva degli ospiti speciali: Cristian Totti e la sua fidanzata Melissa Monti, che per la prima volta sono apparsi fianco a fianco in tv. La ragazza, in particolare, ha sfidato la "suocera" a colpi di stile: ecco cosa ha indossato per la comparsata.

Cristian Totti in tv con la giacca

Cristian Totti sta crescendo, ha 17 anni e ha trovato l'amore al fianco di Melissa Monti (che nella vita fa l'attrice). Fino ad ora il primo figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti era sempre rimasto lontano dai riflettori e, fatta eccezione per i dettagli privati che rivela sui social, si sapeva pochissimo di lui. Ora però le cose sono cambiate: ieri sera ha debuttato in tv a L'isola, anche se per il momento ha ricoperto solo i panni di spettatore. Per sostenere la mamma non ha rinunciato all'eleganza, apparendo impeccabile in pantaloni panna, t-shirt nera e giacca coordinata.

Cristian Totti con Melissa Monti a L’isola dei famosi

Il look griffato di Melissa Monti

Ad attirare le attenzioni dei media è stata però soprattutto la fidanzata di Cristian non solo perché in molti l'hanno già vista sul grande schermo (ha infatti ricoperto una piccola parte nel film La grande bellezza): Melissa Monti ha "sfidato" Ilary a colpi di stile. Per la prima volta in tv ha sfoggiato un look metallico in verde smeraldo, per la precisione una chemisier con le maniche oversize e una cintura in tinta che le ha segnato il punto vita. Non è mancato il dettaglio griffato: una borsetta Chanel in pelle trapuntata in grigio, il cui prezzo sui siti di moda vintage supera i 7mila euro. Melissa diventerà un'icona fashion come la futura suocera Ilary Blasi?