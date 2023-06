Chanel Totti con il fidanzato Cristian Babalus in studio alla finale dell’Isola dei Famosi 2023 Dopo Cristian, anche Chanel Totti segue la madre a Milano per la puntata dell’Isola dei Famosi 2023. La secondogenita della conduttrice è stata inquadrata dalle telecamere del reality durante la diretta della finale: accanto a lei il fidanzato 20enne Cristian Babalus.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche Chanel Totti partecipa a un programma condotto dalla madre, Ilary Blasi. La secondogenita della conduttrice, nata dal matrimonio – ormai concluso – con Francesco Totti, è in studio durante la finale dell'Isola dei Famosi 2023: segue dal pubblico l'ultima puntata del reality con il fidanzato Cristian Babalus al suo fianco. La coppia, proprio come capitò con Cristian Totti nella puntata del 22 maggio, è stata inquadrata dalle telecamere del programma.

Chanel Totti e Cristian Babalus nel pubblico dell'Isola

Chanel Totti e Cristian Babalus sono seduti in prima fila tra il pubblico in studio della finale dell'Isola dei Famosi. La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti è fidanzata con il giovane da qualche mese: i due sono apparsi vicini e sorridenti davanti alle telecamere del programma e i fan li hanno subito riconosciuti. "Chanel come la mamma, cresce bene", il commento di un utente su Twitter. La 16enne pochi minuti fa ha anche condiviso un'Instagram story con la madre scattata, con ogni probabilità, prima della diretta della finale in onda su Canale5.

Chi è il fidanzato di Chanel Totti, Cristian Babalus

Cristian Babalus è il fidanzato di Chanel Totti: i due sono usciti allo scoperto circa due mesi fa e sui social appaiono spesso complici e innamorati. Lui, stando a quanto si legge su Cosmopolitan.com ha 20 anni. Nato e cresciuto a Roma, è molto seguito su TikTok dove vanta oltre 17 mila followers. Proprio sui social spesso condivide scatti e video che raccontano l'amore che prova per la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel. Cristian Bablus gestisce un negozio di abbigliamento sportivo nella Capitale ed è appassionato di tatuaggi e auto sportive. Stando a quanto pubblicato su TikTok sarebbe padre di una bambina nata da una precedente relazione.