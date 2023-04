Cecilia Rodriguez conquista la Spagna con maxi spacco e abito tagliato: il look vale quasi 10mila euro Cecilia Rodriguez vola a Madrid e conquista la Spagna con un sensuale abito indossato senza intimo e con gioielli preziosi da migliaia di euro. Ecco tutti i dettagli del look.

Cecilia Rodriguez sul red carpet a Madrid

Cecilia Rodriguez non è più soltanto la regina dei social, dei red carpet e dei front row delle sfilate in Italia, la celebre influencer ormai ha conquistato anche la Spagna. Dopo aver partecipato al Coachella, il festival californiano di musica, dove è apparsa con una serie di look hippie chic, Cecilia è volata a Madrid per sfilare sul red carpet del Premios Platino, evento in cui vengono premiati prodotti televisivi e cinematografici ispano-americani.

Cecilia Rodriguez in Dundas

Il look di Cecilia con abito "tagliato"

Per l'occasione Cecilia Rodriguez ha puntato tutto sulla sensualità, scegliendo un abito cut out indossato senza intimo, con maxi spacco e tagli sul seno e sulla schiena. Il lungo vestito nero, a giro collo e con maniche lunghe legate sulle dita, è impreziosito da tagli e intrecci sul tessuto, mentre la schiena resta quasi completamente nuda e coperta solo dai lacci che tengono insieme i lembi di tessuto.

Abito cut out Dundas

Si tratta di una creazione firmata Dundas, marchio dello stilista norvegese Peter Dundas, ex Direttore Creativo di Maison come Emilio Pucci e Roberto Cavalli, che nella sua carriera ha vestito star e celebrities del calibro di Beyoncé, Kim Kardashian ed Emily Ratajkowsky. Il prezzo del vestito sul sito online del brand è di 1640 euro.

La schiena nuda

Cecilia abbina al sensuale vestito total black una pochette nera dalla chiusura metallica, mentre dal maxi spacco spuntano sandali con cinturino gioiello dal maxi tacco a spillo. Si tratta del modello Leeah Crystal di Giuseppe Zanotti, in vendita a 795 euro, con punta open toe in raso e pvc, impreziosito da cristalli cuciti sulla caviglia.

Sandali Giuseppe Zanotti

Quanto valgono i gioielli di Cecilia Rodriguez

Cecilia illumina il look scuro con abito nero abbinando gioielli in oro bianco 18 carati e diamanti firmati Messika. La parure di preziosi è composta da due anelli della collezione Move Uno di Messika: il primo con goccia pendente costa sul sito del marchio di gioielli 2150 euro, il secondo con decoro che aderisce al dito è in vendita a 1590 euro.

I gioielli Messika di Cecilia Rodriguez

Il volto è illuminato da due lunghi orecchini pendenti sottili in oro bianco e diamanti, della stessa collezione del brand di alta gioielleria. Il costo? Ben 3550 euro. Il valore totale dei gioielli scelti da Cecilia per la serata sul red carpet si aggira dunque intorno ai 7300 euro, cifra che se sommata al valore dell'abito e dei sandali arriva a quasi 10mila euro.