Carlo III e le rivoluzioni all’etichetta reale: quali sono le nuove regole da seguire a corte Carlo III è diventato il nuovo re d’Inghilterra e con lui sono cambiate anche alcune regole dell’etichetta reale. Ecco quali sono i dettagli del protocollo che sono stati rivoluzionati dopo la morte di Elisabetta II.

A cura di Valeria Paglionico

La morte della regina Elisabetta II non ha modificato solo l'assetto interno della Royal Family, rendendo Carlo il nuovo re d'Inghilterra, ha anche portato qualche piccola rivoluzione nelle regole di corte, da sempre considerate estremamente rigide. Complice il fatto che i titoli sono stati ri-distribuiti tra principi e duchi, anche il protocollo reale non è più lo stesso di qualche mese fa. Quali sono i dettami da seguire e da non violare, soprattutto davanti le telecamere? Ecco i dettagli dell'etichetta che sono stati modificati da quando Carlo è diventato sovrano.

Come salutare i reali

Gli esperti royal sanno bene che i saluti a corte sono tutt'altro che informali, è necessario comportarsi con riverenza nei confronti di coloro che sono a capo della gerarchia reale e per nessuno è possibile fare qualche eccezione. Così come ai commoners, anche ai membri di casa Windsor viene chiesto di salutare con rispetto chi è loro superiore nella gerarchia della corona: gli uomini devono chinare il capo, mentre le donne devono inchinarsi facendo la riverenza. Se prima questo trattamento veniva riservato a Elisabetta II, ora a prendere il suo posto sono Carlo e Camilla.

Camilla si inchina di fronte Elisabetta II

Le eccezioni alla regola sull'inchino

Carlo e Camilla sono i nuovi re d'Inghilterra e sia i commoners che tutti i membri della famiglia reale devono inchinarsi al loro cospetto quando li salutano per la prima volta dopo molto tempo. Per quanto riguarda le Altezze Reali, la regola generale prevede che un'altezza reale non si inchina a un'altra altezza reale ma viene fatta qualche eccezione. Un esempio? Quando Kate Middleton e Meghan Markle non sono accompagnate dai mariti risultano avere un rango inferiore rispetto a principesse con sangue reale (come Eugenie e Beatrice di York), dunque in questo caso sono queste ultime a meritarsi l'inchino.