Carlo e Camilla rispondono agli auguri per l’incoronazione: i biglietti di ringraziamento personalizzati A due mesi dalla solenne incoronazione a Westminster Carlo e Camilla stanno rispondendo alle numerose lettere di auguri ricevute dai sudditi. In molti hanno ricevuto dei biglietti personalizzati direttamente da Buckingham Palace.

A cura di Valeria Paglionico

Carlo e sua moglie Camilla sono diventati ufficialmente i nuovi sovrani d'Inghilterra nel momento in cui la regina Elisabetta II ha perso la vita lo scorso settembre. Solo il 6 maggio 2023, però, si è tenuta la loro incoronazione solenne a Westminster, una cerimonia tradizionale e spettacolare che li ha visti destreggiarsi alla perfezione tra preziose corone e antichi simboli della monarchia. L'evento è stato seguito in ogni parte del mondo in diretta tv e naturalmente sono stati moltissimi i sudditi britannici che, oltre ad aspettare i Royals fuori le mura di Buckingham Palace, hanno anche inviato delle lettere di auguri a palazzo. La cosa che probabilmente non avrebbero mai immaginato e che il re e la regina avrebbero risposto con un biglietto di ringraziamento personalizzato.

Il biglietto di ringraziamento post incoronazione

Sono passati più di due mesi dall'incoronazione di Carlo e Camilla ma ancora oggi si continua a parlare della spettacolare cerimonia, il motivo? Al di là di tutti i significati simbolici nascosti nell'evento, i nuovi sovrani hanno pensato bene di rispondere personalmente agli auguri dei sudditi. Sarà perché solo ora hanno avuto un po' di tempo libero o perché semplicemente gli ci è voluto un po' per organizzare tutto, ma la cosa certa è che in molti stanno ricevendo dei biglietti personalizzati direttamente da Buckingham Palace. A mostrare l'ambita lettera è stata la Mayfield Preparatory School di Walsall, nelle Midlands occidentali, che sul suo profilo social ha condiviso gli scatti della dolcissima dedica.

I biglietti di ringraziamento di Carlo e Camilla

Le toccanti parole di Carlo e Camilla

Le lettere di ringraziamento di Carlo e Camilla sono state stampate sui fogli con sopra il logo di Buckingham Palace, sono state poi inserite all'interno di un adorabile biglietto decorato con l'iconico monogramma con la corona circondato da un bordo floreale. Al loro interno si legge: "Siamo stati profondamente toccati dal vostro messaggio gentile e premuroso dopo la nostra incoronazione. Siamo enormemente grati a tutti coloro che hanno preso parte alle celebrazioni e apprezziamo che abbiate generosamente dedicato del tempo a scriverci in questa occasione così speciale". Al momento ad aver ricevuto il biglietto di ringraziamento sarebbero stati solo la scuola di Walsall e una donna di 91 anni di Bolton che per l'incoronazione aveva scritto una poesia, ma probabilmente ci saranno anche altri sudditi che semplicemente non hanno condiviso la dedica sui social.