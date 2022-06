Camilla Parker Bowles cambia stile e sfoggia l’abito chemisier floreale (col Fitbit al polso) Camilla Parker Bowles ha preso parte al Chalke Valley History Festival con un fresco look floreale. Ad alcuni non è sfuggito il dettaglio al suo polso: non un gioiello di lusso, bensì un orologio Fitbit.

A cura di Giusy Dente

Camilla Parker Bowles in Fiona Clare

La duchessa di Cornovaglia ha partecipato al Chalke Valley History Festival (20-26 giugno) il più grande festival al mondo dedicato alla storia e alla letteratura. Camilla Parker Bowles ha dato avvio ufficiale all'evento introducendo un panel dedicato al ruolo delle donne, che ha visto protagoniste le autrici Philippa Gregory e Alison Weir. "Siamo molto fortunati ad avere qui con noi due delle nostre migliori autrici contemporanee. Con i loro libri hanno affascinato letteralmente milioni di lettori in tutto il mondo, me compresa, e hanno dato voce a donne che, per secoli, sono state trascurate, dimenticate o fraintese" ha detto la moglie del principe Carlo. La 74enne ama molto i libri, sostiene la cultura e si batte per l'alfabetizzazione nel Regno Unito visitando scuole, biblioteche e carceri, ma anche promuovendo programmi di lettura. All'evento le è stato chiesto quale donna della storia avrebbe voluto come compagna in un club serale del libro e lei ha risposto senza esitazioni la regina Elisabetta I, dicendo che avrebbe certamente fatto delle buone battute.

Il look floreale di Camilla

Per l'occasione, la duchessa ha scelto un look diverso dal solito. Siamo abituata a vederla con outfit più "pesanti" e seriosi, mentre stavolta ha optato per un abito chemisier verde con fantasia floreale, a maniche lunghe e con fusciacca in vita. È di Fiona Clare, nota couturier di Londra molto apprezzata per le sue creazioni eleganti, specializzata in alta moda e abiti da sposa. Ha abbinato il vestito a scarpe basse color crema e a una borsa dello stesso colore: uno stile estivo, fresco e chic, che l'ha resa radiosa.

L'abito è in realtà stato riciclato, non lo ha indossato per la prima volta in questa occasione: è lo stesso sfoggiato nel 2021 in Giordania, Paese in cui si era recata assieme al marito per un viaggio istituzionale. E proprio come aveva fatto allora, anche stavolta al Chalke Valley History Festival aveva al polso sinistro un orologio Fitbit. Da questo accessorio ultimamente non si separa quasi mai, è parte integrante di tutti i suoi outfit. La dichessa ama camminare ed è abituata a monitorare i suoi movimenti durante il giorno, ma anche a tenere sotto controllo il battito cardiaco. Insomma, la duchessa ci tiene a mantenere in forma e in salute sia la mente che il corpo.