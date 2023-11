Camilla con la spilla celtica: la storia che si cela dietro al gioiello appartenuto alla regina Mary La moglie di Carlo ha scelto di indossare un gioiello che fa parte della collezione della famiglia reale ma molti anni. Qual è la storia dietro la spilla di diamanti e smeraldi.

La regina Camilla e la spilla celtica

Camilla ormai è entrata perfettamente nel suo ruolo di regina e, in quanto tale, ha ereditato anche alcuni gioielli appartenuti alla compianta Elisabetta II. Ne ha sfoggiato uno nel corso di un evento a Londra che ha visto la partecipazione delle leader femminili del Commonwealth, impegnate nella battaglia contro la violenza domestica. Vestita con un elegante abito verde bosco, la moglie di re Carlo vi ha appuntato una spilla abbinata.

La storia della spilla della regina Camilla

Il gioiello è caratterizzato da uno smeraldo cabochon inserito nel tradizionale nodo celtico a tre punte decorato da diamanti e sembra che facesse parte dei doni ricevuti dalla principessa Mary di Teck nel 1893 per il suo patrimonio con il duca di York, il futuro Giorgio V. Familiari, amici e parenti regalarono alla alla futura regina una serie di preziosi, tra loro lo Zarevic, il futuro Nicola II di Russia, donò questa preziosa spilla. Il pezzo fu comprato con i fondi personali dell'erede dell'impero russo, testimoniata da una fattura del gioielliere di corte che riporta 1485 rubli come prezzo d'acquisto. La regina Mary fu immortalata spesso con questo gioiello che alla sua morte venne ereditato dalla nipote, Elisabetta II. La sovrana ha sfoggiato raramente la spilla, tra queste occasioni, nel 2014 durante una cena di Stato con il presidente irlandese Michael D. Higgins, una delle ultime volte che è stata vista appuntata sugli abiti della sovrana fu l'anno scorso durante il suo arrivo a Balmoral, poco prima di morire.

Quando Camilla ha indossato la spilla della regina Mary

Non è la prima volta che la moglie ci Carlo III sfoggia questo prezioso. Già a maggio lo aveva abbinato a un look verde smeraldo durante il suo primo tour relae dopo l'incoronazione. I sovrani erano voltai in Irlanda del Nord dove la regina aveva sfoggiato il gioiello a forma di nodo celtico simbolo di forza, equilibrio e armonia.