Bottega Veneta lancia la sua scuola di artigianato: ogni anno assumerà 50 studenti Sognate di entrare a far parte di una delle più grandi Maison di moda al mondo? Da oggi è possibile: Bottega Veneta ha appena lanciato la sua scuola di artigianato con cui promette di assumere 50 studenti ogni anno.

La moda sta diventano sempre più inclusiva e non solo perché in passerella si vedono spesso modelli e modelle fuori dagli stereotipi comunemente accettati, anche i grandi nomi dell'universo fashion hanno cominciato a sostenere spesso dei progetti innovativi che aprono il settore praticamente a tutti. È il caso di Bottega Veneta, che proprio nelle ultime ore ha annunciato il lancio di un'Accademia per giovani talenti. Il suo obiettivo? Formare una serie di studenti-artigiani per poi assumerli in azienda: ecco come fare per accedere all'iniziativa e quali sono le prospettive di lavoro promesse.

L'Accademia Labor et Ingenium

Bottega Veneta si è aperta al grande pubblico: ha appena lanciato l’Accademia Labor et Ingenium, una scuola interna pensata come un laboratorio permanente che punta a formare degli artigiani professionisti da inserire in azienda. Ha due sedi, l'atelier a Montebello Vicentino e un nuovo spazio a Povolaro Dueville, e si rivolge sia ai dipendenti (chiamati a seguire dei corsi di aggiornamento) che a degli studenti esterni.

Accademia Labor et Ingenium

Questi ultimi saranno 50 ogni anno e parteciperanno a un programma di formazione completo con garanzia di inserimento in Bottega Veneta al termine del corso. Cosa gli verrà insegnato? Sotto l'occhio vigile di esperti pellettieri, impareranno a lavorare i preziosi pellami usati nelle collezioni del brand. In questo modo, l'arte artigiana comincerà a essere tramandata di generazione in generazione in modo diverso rispetto alla tradizione.

Bottega Veneta

Come entrare nella scuola di Bottega Veneta

"L’Accademia Labor et Ingenium è un pilastro strategico per preservare il savoir-faire unico di Bottega Veneta. L’artigianato e la creatività d’eccellenza sono parte integrante del nostro brand e del patrimonio della nostra regione d’origine, il Veneto. Con l’Accademia, portiamo l’etica collettiva che è al centro di Bottega Veneta a un livello sempre più elevato, basandoci sulla nostra ricca storia di condivisione di competenze e innovazione per far crescere gli artigiani del futuro", sono state queste le parole di Leo Rongone, CEO di Bottega Veneta. Il primo progetto formativo firmato dalla Maison è partito il 16 ottobre, si tratta di un corso di orientamento al lavoro di 7 settimane che prevede lezioni in aula, virtuali e in laboratorio. Nato dalla collaborazione con l’Università Iuav di Venezia, è dedicato alla progettazione e produzione della borsa. Come fare ad accedere all'Accademia? Basta partecipare alla selezione compilando il form sul sito ufficiale della Maison e inviando il proprio cv.

L’Accademia di Bottega Veneta

