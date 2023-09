Blanco diventa stilista: la prima collezione “in bianco” del cantante Il cantante bresciano collabora con un brand Made in Italy e presenta la capsule con un concerto l’ultimo giorno della Milano Fashion Week.

A cura di Annachiara Gaggino

Blanco durante l’esibizione

Blaco sale sul palco per Dolce&Gabbana. Ieri sera, all'ex macello, il cantante bresciano si è esibito al party esclusivo della Maison italiana, dove è stata svelata anche la capsule che l'artista ha realizzato assieme al brand: Blanco Dolce&Gabbana Special Collection. La perfetta conclusione di una Settimana della Moda che, tra gli altri big, ha visto anche l'attesissimo debutto di Sabato De Sarno da Gucci, che ha sostituito Alessandro Michele alla direzione creativa.

Blanco durante l’esibizione

Una serie di capi bianchi e neri hanno sfilato prima del concerto, una collezione che l'artista ha voluto modellare a sua immagine e somiglianza e che interpretasse il suo animo ribelle; tra i due colori principali spaziano diverse gradazioni di grigi e stampe con soggetti angelici, ispirati a uno dei tatuaggi del cantante. Le creazioni vanno da quelle più eleganti e formali a quelle più sportive, tra i protagonisti della passerella, infatti, felpe in jersey, T-shirt e camicie in pizzo

Un look Blanco Dolce&Gabbana Special Collection

Lo show è stato aperto con una performance dell'artista che si è esibito con le tracce che l'hanno portato al successo: "Finché non mi seppelliscono", ma anche le nuove hit come "L'Isola delle rose". A sfilata conclusa Blanco è tornato sul palco per chiudere prendere di nuovo in mano il microfono e, dopo un altro paio di canzoni, ringraziare Domenica Dolce e Stefano Gabbana che sedevano ovviamente sul front row, dove è stata vista anche Martina, la fidanzata del cantante. I pezzi sono già disponibili sul sito internet del brand.

Leggi anche Il mito di Balenciaga diventa una serie tv: chi interpreterà lo stilista divo

Blanco e Dolce&Gabbana: la storia continua

La liaison tra il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2022 (assieme al collega Mahmood con il singolo "Brividi") è ormai consolidata. Blanco, infatti, è brand ambassador del marchio Made in Italy e, oltre a sfoggiare spesso look firmati Dolce&Gabbana ai concerti è spesso presente agli eventi della Maison.

Un look Blanco Dolce&Gabbana Special Collection

Tra gli ultimi ricordiamo la serie di eventi organizzati dalla Maison quest'estate in Puglia, dove l'artista ha attirato l'attenzione. Nel corso della sfilata haute couture tra gli ulivi, ha sfoggiato una camicia nera trasparente abbinata a un paio di pantaloni dal taglio sartoriale, un outfit che, nella cornice agreste, ci ha riportati ai famosi spot pubblicitari di Dolce&Gabbana.