Bianca Atzei in Giordania: per il tour nel deserto si protegge dal sole col foulard griffato Bianca Atzei e Stefano Corti sono volati in Giordania per un viaggio di coppia, il primo da quando è nato il piccolo Noa. Per l’occasione la cantante non ha rinunciato allo stile e ha completato i look con un foulard griffato.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 volge al termine ma alcune star hanno deciso di posticipare le vacanze, organizzando dei viaggi in giro per il mondo nei primi giorni di settembre. È il caso di Bianca Atzei, che per il compleanno dello scorso luglio ha regalato al compagno Stefano Corti un tour di coppia della Giordania. I due sono diventati genitori da pochi mesi, hanno messo al mondo il piccolo Noa e non potrebbero essere più felici ma hanno sentito il bisogno di partire "in solitaria", prendendosi una breve pausa dalla nuova quotidianità da mamma e papà. Entrambi hanno documentato tutto sui social ma è stata soprattutto la cantante ad attirare le attenzioni dei fan con un outfit super glamour.

Il viaggio di coppia in Giordania

Stefano Corti e Bianca Atzei non hanno scelto la meta del loro viaggio a caso: consapevoli del fatto che avrebbero lasciato Noa a casa con i nonni, hanno pensato bene di volare in Giordania, paese che tra deserti, caldo afoso e percorsi di trekking poco si adatta alle esigenze di un neonato. Hanno visitato Petra, hanno fatto un tour nel deserto Wadi Rum, immortalandosi tra antiche rovine e luoghi da mille e una notte. La cantante, inoltre, ha espresso tutta la sua gioia con queste parole: "Viaggiare e scoprire luoghi lontani e culture diverse ti riempie la mente. Oggi sul Monte Nebo ho respirato un senso di ritrovamento che da tanto tempo non sentivo in me. Qui, Mosè vide la Terra promessa. Ed eccola davanti ai miei occhi. Una terra che parla di storia e ti fa riprendere fiato".

Bianca Atzei col foulard Louis Vuitton

Bianca Atzei e la passione per gli accessori griffati

Per il viaggio in Giordania Bianca Atzei non ha rinunciato allo stile e alle griffe. Ha affrontato il caldo tra shorts di jeans e pantaloncini di tuta dall'effetto tie-dye, completando il tutto con t-shirt bianche, crop top neri, occhiali da sole scuri e comodi sandali a doppia fascia in total pink. A fare la differenza è stato il foulard che ha usato sul capo per proteggersi dal sole: si tratta di una maxi sciarpa di Louis Vuitton a fondo beige, decorata all-over con l'iconico logo LV in nero. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison un modello simile ma in diverse nuance viene venduto a 490 euro. Ora Bianca e Stefano sono tornati dal piccolo Noa ma porteranno per sempre nel cuore la meravigliosa esperienza in Giordania.